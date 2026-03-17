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PO文退民眾黨真被除名急提告　徐瑞希喊程序不可廢：若執政怎取信

記者黃哲民／台北報導

公視前董事徐瑞希前年（2024年）8月在臉書PO文聲明退出台灣民眾黨，同年12月真被註銷黨籍後，她提告要求確認自己仍是民眾黨員，台北地院今（17日）開庭，徐聲稱不滿黃珊珊推動剝削移工權益的立法，本件PO文是抒發個人情緒、並非正式退黨，若不循正當法定程序，民眾黨「未來如果能執政，如何取信大眾？」民眾黨委任律師淡淡說民眾黨不干涉黨員行使退黨權利、也不限定以書面表達，徐的退黨聲明已生效，法官諭知下月（4月）23日宣判。

▲▼公視前董事徐瑞希PO文退出台灣民眾黨，真的被註銷黨籍後，提告要求確認黨員資格，17日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲徐瑞希17日到台北地院出庭，強調在臉書PO出退出台灣民眾黨聲明，只是抒發個人情緒，要求確認她的民眾黨黨員資格仍存在。（圖／記者黃哲民攝）

民眾黨委任律師賴苡安開完庭，向徐瑞希簡單致意就離開。徐表示判決日之前，會盡快具狀向法官補充意見，判決前不便受訪，但被問到她為何找不到律師承接本案，徐笑說：「沒有什麼人，願意得罪民眾黨。」

徐瑞希是在2023年8月31日加入民眾黨，之後於2024年立委選舉，以「台灣外籍工作者發展協會理事長」經歷，獲民眾黨提名列入不分區立委名單第17名，隨即辭任公視董事，尚未遞補就任立委。2024年8月24日，徐在個人臉書發表退黨聲明，主因是她認為民眾黨立委黃珊珊推動助長財團剝削移工權益的法案，與她理念嚴重衝突。

黃珊珊當時聲明尊重徐瑞希個人生涯選擇，但否認助長財團剝削移工和主導提案立法，強調徐的說法並非事實。民眾黨同年12月20日註銷徐的黨籍，徐隨即在去年（2025年）2月18日發函民眾黨，要求確認自己仍是黨員未果，因而提起本件確認黨員資格存在之訴。

今開庭時，賴苡安表示徐瑞希的退黨聲明具備明確性與公示性，不僅不特定人能看到，黨也接收到徐行使退黨權利的意思，民眾黨章程沒限定退黨須以書面為之，且基於政黨自治，相關程序盡量方便黨員行使退黨權利、不干涉，不論徐出於一時激憤或善意，她的退黨聲明已生效，不需黨的承諾或法院認可。

法官訊問如何特定民眾黨接收到徐瑞希退黨聲明的時間點，賴苡安表示徐在公開的社群平台發布、PO文當天各大媒體廣泛報導，就是明確的時點，若民眾黨不承認徐退黨聲明效力，反而會造成法律狀態不確定的危險，何況徐被註銷黨籍1年後才提告，已超出法定時效。

▲民眾黨立委黃珊珊出席「珍重再見 後會有期！」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃珊珊已卸任台灣民眾黨不分區立法委員。（圖／記者林敬旻攝）

徐瑞希主張本件退黨聲明是抒發個人情緒，用的是個人帳號、沒有臉書官方認證的藍勾勾，PO文也沒tag民眾黨或轉發給民眾黨，她更沒通知媒體報導，不能視為她向民眾黨申請退黨，應遵循黨章程或《政黨法》等法定程序才算數。

徐瑞希強調，PO出退黨聲明後，仍持續收到民眾黨寄給她文件資料、邀她參與推動立法政策，她當然還是民眾黨員、「否則我參與這些，是為什麼？」她聲請傳喚民眾黨秘書長周榆修、前黨員蔡宛秦，以及剛卸任的民眾黨立委張啓楷作證，張可證明她支持黃國昌續任主席、「2年條款無須8席（不分區立委）全換」等。

▲▼民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲台灣民眾黨前立委張啓楷。（圖／記者周宸亘攝）

賴苡安淡淡回擊指出，徐瑞希聲請調查的事項都沒必要，本件唯一爭點就是徐的退黨聲明是否為真、有無生效，媒體大幅報導徐的退黨聲明時，徐從未公開澄清媒體過度解讀、也沒刪文下架防止擴散，可見她PO文表達的聲明內容「不違其本意」、就是要退黨。

徐瑞希急說她不像民眾黨擁有媒體資源、連打這件官司都找不到律師肯幫，她PO文真的是因為很難過黃珊珊當時推動的立法，她也跟黃國昌反映過，不能怪她沒積極自清，律師說民眾黨不干涉黨員行使退黨權利，根本是搪塞的藉口、「未來如果能執政，如何取信大眾？」

法官明快掌控開庭節奏，多次提醒雙方長話短說，隨口整理雙方發言重點又快又準，讓雙方毫無流彈亂飛、離題失焦的空間，法官也沒准許傳喚證人，庭訊僅約半小時就辯論終結，徐瑞希表示要到庭聆判。

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