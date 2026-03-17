桃園智慧城市「AI桃園進化生城市」開館　蕭美琴頒14項創意應用獎

▲副總統蕭美琴頒發14項創意應用獎項給桃園市長張善政。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市智慧治理獲得國內外多座大獎，桃園市長張善政今（17）日上午出席台北市南港展覽館智慧城市展桃園主題館「AI桃園進化生城市」開館會時表示，桃園近年在智慧城市領域表現亮眼，獲得逾50項國內外獎項肯定；副總統蕭美琴在會上頒發14項創意應用獎項，展現桃園在智慧治理與創新應用上多元成果與實力，期許持續為城市永續發展與市民健康把關。

▲桃園市長張善政在會中致詞。（圖／市府新聞處提供）

張善政指出，科技始終來自於人性，市府導入AI與各項創新治理模式時，以改善市民日常生活為核心目標，並持續檢視政策成效，確保智慧治理真正回應市民需求。市府團隊參與全球智慧城市盛會，除分享桃園推動智慧治理經驗外，也透過與各城市交流，觀摩並學習國際先進作法，讓桃園智慧城市建設持續精進。

▲桃園市長張善政等人在會上聽取智發會主委廖修武解說。（圖／市府新聞處提供）

副總統蕭美琴在會上頒發14項創意應用獎項，其中桃園市獲獎項目包括水務局「打造永續放流水、節水減碳新農業」、衛生局「桃園智慧健康城市AI肺癌篩檢」，展現桃園在智慧治理與創新應用上的多元成果與實力，持續為城市永續發展與市民健康把關。

▲桃園市長張善政等人在會上大合影。（圖／市府新聞處提供）

張善政強調，桃園作為全球重要的人工智慧硬體生產基地，肩負推動AI應用發展的重要責任，在鞏固桃園作為全球AI硬體技術重鎮地位的同時，也同樣關注科技應用對民眾生活的實質提升。未來市府將持續與相關產業夥伴深化合作，期盼不僅讓桃園穩居全球AI生產重鎮，更進一步將桃園打造為AI與智慧城市發展的國際展示櫥窗，讓世界看見桃園在智慧城市領域的實力。

▲副總統蕭美琴、桃園市長張善政、北市市長蔣萬安等人主持開館儀式。（圖／市府新聞處提供）

美國紐澤西州紐華克市副市長Ligia DeFreitas受邀出席智慧城市展桃園館開館活動致詞指出，近年紐華克與桃園持續深化姐妹市關係，兩座城市雖分處地球兩端，卻同樣擁有重要國際機場作為連結世界的門戶，在促進全球交流與合作上扮演關鍵角色。紐華克高度關注臺灣在科技創新與智慧城市發展的成果，期盼未來能借鏡桃園相關經驗，推動智慧科技應用於交通管理、公共服務與城市永續發展，致力提升市民生活品質。

新竹縣長楊文科認為，科技發展的核心仍在於回應民眾需求，縣府推動智慧治理的目標，實際解決民眾問題，讓鄉親生活更加便利。未來期盼與桃園市及新竹市持續深化合作，共同推動智慧城市建設，攜手促進區域治理效能，打造更優質的生活環境。

新竹市副市長林琨瀚提及，桃竹地區是臺灣重要科技門戶，也是個緊密相連、資源共享的智慧生活圈。透過智慧城市展這樣的交流平台，不僅展現各城市的科技實力，更彰顯跨縣市合作推動區域治理的重要性。未來新竹市將持續與鄰近縣市深化交流合作，分享智慧治理與數位轉型經驗，共同為北臺灣打造更智慧、安全且具韌性的城市生活環境。

桃市府智發會說明，桃園市睽違七年再度獲邀擔任「共同主辦城市」，這次桃園館以「AI桃園進化生城市」為主題，展館劃分為「再生啟點」、「水源新生」、「共融照護」及「城市守護」四大區域，具體呈現循環經濟、智慧照護及跨領域資源整合韌性成果。開幕首日，市府同步舉辦《桃園：用AI寫城市》智慧治理專書發表會，首度對外揭密城市轉型實戰路徑，不僅記錄桃園的數位轉型成果，更輸出「桃園模式」的成功經驗，讓臺灣智慧科技實力在國際舞台發光，成為全球智慧城市升級之最佳典範。