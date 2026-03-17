虎科大深耕DOC計畫19年　推動數位學習成果獲肯定

▲教育部長鄭英耀(左三)肯定虎科大DOC計畫深耕地方、結合文化保存與產業發展成果。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

虎尾科技大學承接教育部數位機會中心（DOC）輔導計畫邁入第19年，並受教育部委任為彰雲嘉DOC輔導團隊。教育部部長鄭英耀於本月9日訪視彰化縣目前唯一的數位機會中心「福興DOC」，了解地方推動數位學習與社區創新應用情形，亦對虎科大與福興DOC長期深耕地方、結合文化保存與產業發展成果表達高度肯定。

虎科大自2008年起推動DOC計畫，在教育部資訊及科技教育司支持下，整合校內專業資源與地方需求，深耕彰化、雲林及嘉義地區DOC發展。虎科大透過課程設計、人才培力與跨域資源整合，協助社區居民與長者提升數位素養，讓不同年齡層的民眾都能安心接觸與學習數位工具，推動偏鄉社區邁向數位共融。

虎科大校長張信良表示，學校運用資訊科技與數位教育領域的專業能量，協助地方提升數位能力與創新應用。透過與社區的密切合作，不僅縮短城鄉數位落差，更能結合在地文化與產業特色，讓數位科技成為促進地方發展與文化傳承的重要力量。

▲虎科大校長張信良表示學校將持續發揮數位科技專業， 與社區合作，促進地方文史發展與傳承。（圖／記者游瓊華翻攝）

虎科大電子計算機中心主任暨計畫主持人蘇暉凱表示，虎科大DOC輔導團隊採取「在地需求導向與數位共創」的輔導模式，盤點社區資源、培育在地數位人才，並導入新興科技與數位工具，讓社區居民能夠實際應用於文化紀錄、產業行銷與健康生活等面向，進一步形成具有地方特色的數位成果，同時也讓更多民眾獲得公平的數位學習機會。

福興DOC近年發展特色鮮明，服務範圍涵蓋埔鹽、芳苑、秀水、竹塘、埤頭及線西等鄉鎮，提供居民多元數位學習與應用機會。在文化保存方面，DOC協助社區記錄福興古砲台、彰化飛行場歷史及番婆砲台等在地文史，並透過影音紀錄與數位內容保存珍貴文化記憶；同時也發展走讀地圖與實境APP，結合數位科技推廣地方文化觀光。

此外，福興DOC亦積極結合地方農業與生態特色，培訓在地青農運用數位工具進行品牌行銷與產業推廣，並透過食農教育與生態文化紀錄提升地方產業能見度。DOC亦長期推動數位健康課程，運用運動APP與數位工具，鼓勵社區長者建立健康生活習慣。

▲虎科大積極輔導福興DOC結合地方農業與生態特色，培訓在地青農運用數位工具進行品牌行銷。（圖／記者游瓊華翻攝）