屏東林邊整片太陽能板狂燒！現場畫面曝　環保局：最重可罰500萬

▲林邊鄉太陽能板暫置場火警。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東林邊鄉今（17）日中午驚傳大規模火警，一處太陽能板暫置場突發火勢，濃煙一度竄升，引發地方關注。消防局緊急調派多分隊聯合灌救，歷經數小時全力控制火勢，所幸未造成人員傷亡。環保單位同步啟動空氣品質監測，初步數據顯示未有明顯污染擴散，但仍提醒周邊民眾提高警覺並做好防護，事故原因仍待進一步釐清。

林邊鄉慈恩五村附近今日中午發生一起太陽能板暫置場火警，火勢延燒面積廣達約8000平方公尺。消防局於中午12時8分接獲通報後，立即派遣第三大隊及林邊、東港、南州、佳冬、新埤、崁頂等分隊，動員10車18人趕赴現場灌救，並同步通報警方及環保局到場協助。

現場由第三大隊大隊長吳鳴迪擔任指揮官，經消防人員全力搶救，火勢於下午4時7分獲得控制。起火地點為銧昊股份有限公司太陽能板製料廠的製料區，燃燒物為太陽能板成品，現場火勢猛烈並伴隨濃煙竄升，所幸整起事故未造成人員傷亡。

環保局表示，本次事故為太陽能材料戶外暫置場起火，並非發電設備本體發生異常。火警發生後已即時啟動空氣品質監測與周邊巡查機制，根據下風處感測器數據顯示，火警期間PM2.5濃度約落在每立方公尺10至25微克之間，屬於普通等級，目前未發現有重大污染擴散情形。

不過，環保局仍提醒附近民眾，火警期間應適度做好個人防護措施，如減少戶外活動、配戴口罩等，以降低煙霧可能帶來的影響。同時也將持續監測空氣品質變化，確保環境安全無虞。

後續相關單位將進一步調查起火原因。環保局指出，若查明係業者因堆置不當導致自燃，將依《空氣污染防制法》裁處新臺幣10萬元以上、500萬元以下罰鍰，以落實管理責任並維護環境品質。此外，針對火災後產生的廢棄太陽能板與相關材料，也將督促業者依規定妥善處理，避免造成二次污染風險。