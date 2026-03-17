　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東林邊整片太陽能板狂燒！現場畫面曝　環保局：最重可罰500萬

▲林邊鄉太陽能板暫置場火警。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲林邊鄉太陽能板暫置場火警。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東林邊鄉今（17）日中午驚傳大規模火警，一處太陽能板暫置場突發火勢，濃煙一度竄升，引發地方關注。消防局緊急調派多分隊聯合灌救，歷經數小時全力控制火勢，所幸未造成人員傷亡。環保單位同步啟動空氣品質監測，初步數據顯示未有明顯污染擴散，但仍提醒周邊民眾提高警覺並做好防護，事故原因仍待進一步釐清。

林邊鄉慈恩五村附近今日中午發生一起太陽能板暫置場火警，火勢延燒面積廣達約8000平方公尺。消防局於中午12時8分接獲通報後，立即派遣第三大隊及林邊、東港、南州、佳冬、新埤、崁頂等分隊，動員10車18人趕赴現場灌救，並同步通報警方及環保局到場協助。

▲林邊鄉太陽能板暫置場火警。（圖／記者陳崑福翻攝）

現場由第三大隊大隊長吳鳴迪擔任指揮官，經消防人員全力搶救，火勢於下午4時7分獲得控制。起火地點為銧昊股份有限公司太陽能板製料廠的製料區，燃燒物為太陽能板成品，現場火勢猛烈並伴隨濃煙竄升，所幸整起事故未造成人員傷亡。

環保局表示，本次事故為太陽能材料戶外暫置場起火，並非發電設備本體發生異常。火警發生後已即時啟動空氣品質監測與周邊巡查機制，根據下風處感測器數據顯示，火警期間PM2.5濃度約落在每立方公尺10至25微克之間，屬於普通等級，目前未發現有重大污染擴散情形。

▲林邊鄉太陽能板暫置場火警。（圖／記者陳崑福翻攝）

不過，環保局仍提醒附近民眾，火警期間應適度做好個人防護措施，如減少戶外活動、配戴口罩等，以降低煙霧可能帶來的影響。同時也將持續監測空氣品質變化，確保環境安全無虞。

後續相關單位將進一步調查起火原因。環保局指出，若查明係業者因堆置不當導致自燃，將依《空氣污染防制法》裁處新臺幣10萬元以上、500萬元以下罰鍰，以落實管理責任並維護環境品質。此外，針對火災後產生的廢棄太陽能板與相關材料，也將督促業者依規定妥善處理，避免造成二次污染風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
369 1 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園母女慘遭聯結車撞畫面曝光！　生死未卜
張忠謀最強戰友退場！曾繁城卸任　23年傳奇畫句點
記憶體廠開獎　EPS暴增3695倍
台日韓搶洛杉磯奧運門票　韓媒示警：至少1隊出局
快訊／台積電發布重訊！　「砸近10億」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園母女慘遭聯結車撞畫面曝光！　雙雙命危仍生死未卜

人妻抓包！老公帶小三滑進摩鐵「靈魂快跑進你身體裡」　提告慘敗

PO文退民眾黨真被除名急提告　徐瑞希喊程序不可廢：若執政怎取信

微信貼文「營業中」攬客！新莊警智逮毒鴛鴦　搜出煙彈＋安非他命

AV女網紅大鬧攀岩館！與教練爆口角　驚動警方協調

屏東林邊整片太陽能板狂燒！現場畫面曝　環保局：最重可罰500萬

毒梟兄弟亡命飆車！闖紅燈遭大貨車攔腰撞　驚悚瞬間曝光

法律系男大生「盧小小」硬上13歲少女還偷拍　法官一查竟是累犯

快訊／桃園聯結車機車相撞　疑「母與1歲女兒」命危搶救中！

同性伴侶刺死180練武壯男！驗屍結果曝　頸胸腹手被捅13刀慘死

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

竹科內「超高壓變電所」大火！火舌濃煙狂竄　警消搶救中

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

聰明橘貓迎接馬麻回家　不停說話撒嬌還超聽話

史金斯讚守備太精彩「讓我投得更輕鬆」　也點名多明尼加最難對付

桃園母女慘遭聯結車撞畫面曝光！　雙雙命危仍生死未卜

人妻抓包！老公帶小三滑進摩鐵「靈魂快跑進你身體裡」　提告慘敗

PO文退民眾黨真被除名急提告　徐瑞希喊程序不可廢：若執政怎取信

微信貼文「營業中」攬客！新莊警智逮毒鴛鴦　搜出煙彈＋安非他命

AV女網紅大鬧攀岩館！與教練爆口角　驚動警方協調

屏東林邊整片太陽能板狂燒！現場畫面曝　環保局：最重可罰500萬

毒梟兄弟亡命飆車！闖紅燈遭大貨車攔腰撞　驚悚瞬間曝光

法律系男大生「盧小小」硬上13歲少女還偷拍　法官一查竟是累犯

快訊／桃園聯結車機車相撞　疑「母與1歲女兒」命危搶救中！

同性伴侶刺死180練武壯男！驗屍結果曝　頸胸腹手被捅13刀慘死

老婆嫌嘴太臭！科技男「頻冒2症狀」求救　醫一照嘆：是胃癌

新北推「綠家園專案」15年　零碎空間打造208公頃綠地

賴清德見波蘭前總統、諾貝爾和平獎得主　「自由不是統治者施捨」

經期飲食怎麼吃？5大重點穩定經血量、減少疲倦不適

鋼價才喊漲！惠譽突降中鋼展望至負向　最慘恐被降評

賴清德：台灣始終追求和平　台海和平穩定是全球安全繁榮必要元素

南港北流旁「8棟大樓建案」被拍成紀錄片！地下20層樓工程全公開

松山拚HBL冠軍2連霸　葉韋喬點名主控潘彥銘很關鍵

台灣對決！林安可對宋家豪敲安　林家正火腿首打席亮相

OPPO Find N6全球發表！「無感摺痕」搞黑科技折10萬次也無痕

朴珍榮80公斤需要減肥嗎？　主廚們：這樣會昏倒欸

社會熱門新聞

約人妻性交易遭嫌臭　男還被偷8200元

同志刺死男大生辯遭傳性病　友打臉

獨／摩鐵餵毒激戰傳播妹　偷走皮肉錢落跑

高雄女疑廟前撒毒米　24鴿子集體墜落

善款2.5億只用千萬做公益！前名模只認詐貸

父客廳放吸食器！15歲少女誤喝「毒水」慘死

快訊／屏東「2公頃太陽能板」竄大火！警消搶救中

金門KTV酒後爆衝突釀死

AV女網紅大鬧攀岩館　驚動警方協調

慶WBC贏韓國！爌肉飯名店兌現祭品文　「勇腳伯」卻氣噗噗

少女夜衝武嶺遭性侵　友作證「他卡香蕉」

悍女台中地院內打律師踹媒體！

即／桃園聯結車機車相撞　疑「母與1歲女兒」命危！

快訊／台中醫美「玖玖零」無預警倒閉

更多熱門

相關新聞

鄰近黃蝶翠谷！高雄美濃雜草燒成山林火警

鄰近黃蝶翠谷！高雄美濃雜草燒成山林火警

高雄美濃區靠近黃蝶翠谷的雜草區15日傳出火警，由於當時風力強勁，火勢迅速延燒至山坡，燃燒面積約1500平方公尺之大，高雄市消防局獲報後，持續出動67車、162人搶救。由於山區滅火不易，林保署也同步申請空勤總隊進行高空灑水支援，火勢延燒1天多，直至16日傍晚才將火勢撲滅。

即／基隆果菜市場驚傳火警！廟宇陷火海

即／基隆果菜市場驚傳火警！廟宇陷火海

機場旁果園火警　佈線阻斷火源

機場旁果園火警　佈線阻斷火源

屏東市轎車突竄火舌　22歲男燒燙傷送醫

屏東市轎車突竄火舌　22歲男燒燙傷送醫

出獄撞見妻偷情！他一把火燒光300房屋

出獄撞見妻偷情！他一把火燒光300房屋

關鍵字：

屏東火警太陽能板火災空氣品質消防搶救環保監測

讀者迴響

熱門新聞

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

日人來台瘋找「嘍嘿嘍嘿」餅乾！她一看包裝秒懂

郭台銘賣了3架私人飛機！　背後盤算曝光

才和入獄Toyz結婚　篠崎泫日旅住水餃二代家

獨／棄科技廠 10 萬月薪！　機械系女神侯芳轉戰啦啦隊

男街頭變身人肉麥克風！金髮妹跪地賣力獻技

22歲女改住養老院　每月房租不到1000

「只買1時段班機」爽又舒服！網懂：長大的證明

約人妻性交易遭嫌臭　男還被偷8200元

篠崎泫「剛傳獄中結婚Toyz」又爆幽會水餃店二代

快訊／蘋果再突發新品

不是說晚安！以前MSN聊完「必說1句話」　網回憶殺

快訊／1張抱一天賺逾百萬　股王信驊漲停狠飆11320元新天價

新北桌遊店「新店員報到」狂曬辣照　本尊被神出！

日本拉麵店「新規定」一票傻眼！　作家：在台灣會罵翻？

更多

最夯影音

更多
白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線
多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面