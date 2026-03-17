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伊朗新最高領袖拒停火！嗆美以「未屈服前不談和平」

▲▼ 伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）

▲伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

伊朗政局傳出大震盪！根據路透社報導，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）週二透過高級官員放話，正式回絕了由兩個中間國代為轉達的「美伊停火協議」。據悉，穆吉塔巴在首場外交政策會議上態度極度強硬，絲毫沒有要讓步的打算，讓中東局勢再度陷入膠著。

據報導，這名伊朗高層官員透露，穆吉塔巴對於報復美國與以色列的立場「非常嚴肅且強悍」。雖然目前無法確認他是否親自出席該場會議，但其對外展現的復仇決心已讓外界感受到肅殺之氣。

美伊戰爭進入第3週！2000人慘死「看不見盡頭」

目前這場由美、以聯手對抗伊朗的戰爭已進入第3週，死傷人數慘重，至少已有2000人喪命。戰火不僅奪走人命，更衝擊全球經濟。目前關鍵的「荷姆茲海峽」（Strait of Hormuz）大部分仍處於封鎖狀態，全球能源供應鏈大斷裂。

儘管美國總統川普曾急著跳腳請求盟友協助重啟水道，卻遭到各國冷情回絕。這場海上封鎖戰直接導致能源價格飆漲，民眾最擔心的「通貨膨脹」陰影已籠罩全球市場。

「現在不是和平的時候！」領袖下令：賠錢才談

該名匿名官員轉述，穆吉塔巴態度非常堅決，直言現在根本不是談論和平的時機，「除非美國和以色列跪倒在我們面前、承認失敗並支付賠償金」，否則絕不罷休。

事實上，這場戰爭原本有機會靠外交手段解決。根據消息來源指出，早在3月14日，中東盟友們就曾試圖展開外交斡旋，希望能讓戰爭畫下句點，但當時川普政府卻一口回絕了這份好意。如今隨著伊朗新領袖上台，雙方立場越趨強硬，這場中東戰火恐怕短時間內還看不見終點。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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