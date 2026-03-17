台灣人飛奔瘋搶「杜拜巧克力蛋糕」　畫面登上CNN

▲Lady M本月新品「杜拜巧克力千層蛋糕」引發台灣民眾「飛奔鑽洞」的搶購熱潮，畫面登上CNN版面。（圖／翻攝自Lady M臉書）

圖文／鏡週刊

紐約蛋糕品牌Lady M近日推出新品「杜拜巧克力千層蛋糕」，在台灣掀起一陣熱潮，近日更被CNN社群媒體分享，台灣人為了這片蛋糕，竟在百貨公司鑽洞、狂奔搶購，驚人的畫面則再度引發網友討論。

炒到一片1500元 杜拜巧克力千層熱潮亂象頻傳

據報，Lady M本月推出的「杜拜巧克力千層蛋糕」意外掀起搶購，原價單片300元的蛋糕被炒作、轉售到1,500元，代購亂象頻傳讓業者因此祭出限購令，原本期間限定賣到4月底，也預計將提早於本月底結束。

這股搶購熱潮甚至引發外國媒體關注。美國CNN的社群平台近日轉發一段畫面，地點是新北板橋大遠百，畫面中的商場鐵門才剛開一個縫，大批人潮就爭相鑽入，隨後飛奔至Lady M的櫃位排隊要買杜拜巧克力千層。

台灣搶破頭 香港冷清還有貨

除了板橋大遠百的發生「瘋搶」情況，其他分店也有開店前就排了長長人龍的現象。CNN該則報導還對比鄰近的香港，顯示香港的Lady M同樣也有該款商品，但完全不見任何排隊人潮，櫃上仍有存貨。

真有這麼好吃？ 網見瘋搶嘆丟臉

對於台灣民眾瘋狂搶買Lady M的畫面登上CNN版面，有台灣網友好奇直呼：「真的這麼好吃嗎？」有人開玩笑表示：「中共打來可能都不會跑這麼快」，不少人認為太誇張「丟臉丟到國外了」「鐵門還沒全開就闖進去奔跑是只有奇行種才會做的事…有夠丟臉」「我覺得很荒謬」；有網友好奇為何香港沒有排隊？其他人指出香港其實已經賣了1年。



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