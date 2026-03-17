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愛買量販芭樂12元！家樂福「青森農產」報到　頂級青天霹靂米開賣

▲▼家樂福引進青森農產。（圖／業者提供）

▲家樂福引進日本青森農產，其中「青天霹靂米」有多種規格。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

想實現「水果自由」或入手日本進口農產，近期量販通路優惠齊發。愛買推出限時果物大賞，日本、美國蘋果單顆不到40元、玉女小蕃茄每盒59元、芭樂下殺只要12元。家樂福則主打「日本青森農產」，包括蘋果、山藥與「青天霹靂米」等同步登場，從平價水果到進口食材都能補齊。

▲▼愛買量販水果優惠。（圖／業者提供）

▲愛買量販蘋果單顆不到40元。（圖／業者提供）

★愛買

愛買即日起至3月24日推出「果物大賞」，集結國內外多款人氣水果，以高CP值價格吸引消費者採買。其中日本青森與美國進口蘋果單顆不到40元，台灣在地芭樂每粒12元，成為最受關注的兩大品項。

▲▼愛買量販水果優惠。（圖／業者提供）

▲愛買量販多項水果優惠。（圖／業者提供）

此外，愛買也同步祭出多款水果優惠，包括祕魯綠葡萄半斤72元、溫室玉女小番茄每盒59元、台灣珍蜜蜜棗每盒75元，以及大湖草莓2號200克每盒89元。從進口水果到在地當季果物，價格帶涵蓋日常補給與季節嚐鮮需求，吸引不少民眾一次購足。

★家樂福

家樂福引進「日本青森農產」，攜手JA全農青森及JA青連合作，引進多款當地代表性商品，包括青森蘋果、山藥及頂級米種「青天霹靂米」，主打從產地直送餐桌的進口農產選擇。

▲▼家樂福引進青森農產。（圖／業者提供）

▲家樂福引進日本青森農產。（圖／業者提供）

在水果方面，青森蘋果為最大亮點。青森縣為日本蘋果主要產地，年產量最高達45萬噸，占全日本近六成。其中「蜜富士」口感脆甜多汁、「王林」則以香氣濃郁、甜度高著稱。此次家樂福推出日本青森縣蜜富士蘋果與王林蘋果，皆為3入裝126元。

▲▼家樂福引進青森農產。（圖／業者提供）

▲家樂福也引進青森「白色黃金」山藥。（圖／業者提供）

除了蘋果外，家樂福也引進青森「白色黃金」山藥，主打質地黏稠柔軟、口感清爽，料理用途多元，本次空運引進L規格山藥，每條約600克、售價199元。

▲▼家樂福引進青森農產。（圖／業者提供）

▲「青天霹靂米」此次推出多種規格優惠。（圖／業者提供）

米食部分，主打日本東北人氣米種「青天霹靂米」，取名自「藍天中閃現的霹靂」，意指令人驚艷的美味，連續多年獲得日本A級認證，特色為米粒碩大、口感Q彈，帶有自然甘甜。

「青天霹靂米」此次推出多種規格優惠，包括2公斤每包699元、1公斤399元，以及450克199元，皆為指定多件優惠組合。

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愛買家樂福青森農產青天霹靂米

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