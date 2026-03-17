柯文哲聲請解除境管赴日遭駁　陳佩琪悲喊「他犯了什麼」擬抗告

▲柯文哲妻子陳佩琪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，案件預計3月26日一審宣判。柯妻陳佩琪日前委託律師向法院聲請暫時解除出境限制，讓柯能赴日本東京參加兒子3月24日的博士班畢業典禮。台北地院今（17日）駁回柯文哲的聲請案，可抗告。對此，陳佩琪在臉書批評，今天下班後仍沒看見他身影，「但我個人意見、想委以律師再提抗告」。

陳佩琪說，先生柯文哲（重症醫師25年、8年首都市長、5年創黨主席）在父親病危時無法隨侍在側，過世了，爭取許久才勉強參加一個多小時家祭；母親數次跌倒、健康狀況不好，也無法陪伴照應；如今兒子畢業典禮，也無法親自前去參加觀禮。

「他犯了什麼？」陳佩琪說，柯文哲沒有參與的北市府都計案，模仿民進黨的扁帽工廠、小英商號和賴嗓小舖賣小物，政治獻金全募來給黨選舉使用（我以跳樓明志完全沒一毛錢私用入自己口袋），委託專人申報政治獻金，帳目不對，就說他公益侵占，然後將這些罪名全部加總羅織課以高刑責，在過去一年多來剝奪他人身自由、羞辱他社會人格，要讓他在台灣政壇政治死亡。

陳佩琪直言，從2024年8月底以來，黨檢媒對柯文哲的羞辱打壓從未見停歇，但他仍不喪其志，今天一樣活動滿檔，為台灣和民眾黨奔波。

陳佩琪表示，柯文哲說過，台灣和黨仍有許多極待他決定處理之事，雖然柯常告誡她別糾結在一件事情上，「但今天下班後仍沒看見他身影，但我個人意見、想委以律師再提抗告...」。