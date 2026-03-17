一句「我們送妳回家」　關山警助迷途阿嬤安全返家

▲關山警護送迷途阿嬤平安返家。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為守護高齡長者安全，台東縣警察局關山分局關山聯合所於16日上午8時15分許接獲民眾報案，指稱在關山鎮台9線旁一間電器行內，有一名疑似失智的阿嬤無法辨識返家方向，擔心其在車流繁忙路段發生危險，遂通報警方協助。

警方獲報後，立即由警員李東錦趕赴現場處理。由於該處鄰近台9線，往來車輛頻繁，員警到場後同步留意周邊交通狀況，以確保長者安全。經了解，該名阿嬤曾有迷途紀錄，員警亦曾接觸過，因此能迅速確認其身分與狀況。

確認長者身體狀況無虞後，警方先行安撫其情緒，並感謝電器行店家即時關心與通報，使長者得以安全等待協助。考量阿嬤年事已高，行走需以雨傘支撐，若自行返家恐有跌倒或再次迷途風險，員警遂以巡邏車護送其返家，並於途中耐心陪伴交談，讓長者情緒逐漸穩定。

抵達住處後，為避免類似情形再度發生，員警特別手寫提醒紙條，請長者放置於家中顯眼處，內容除簡要說明曾迷途情形外，也留下派出所聯絡電話，方便家屬掌握狀況並隨時與警方聯繫。此一貼心舉措，展現警方細緻關懷，也為長者生活安全增添保障。

關山警察分局表示，感謝店家熱心通報與即時關懷，透過警民合作，讓迷途長者得以及時獲得協助並平安返家。警方也呼籲，守護長者安全需仰賴社會共同關心，家中如有高齡或疑似失智長者，建議可配戴聯絡資訊手環或名牌，或申請相關防走失服務，並多留意其日常活動情形；如發現長者外出未歸或有迷途情形，應儘速尋求警方協助，以確保安全。