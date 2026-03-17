　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

同性伴侶刺死180練武壯男！驗屍結果曝　頸胸腹手被捅13刀慘死

▲台南西門路發生命案，檢方會同法醫解剖釐清死因。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南西門路發生命案，檢方會同法醫解剖釐清死因。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市西門路3月14日深夜發生一起命案，黃姓男子遭同性友人姚姓男子懷疑害他染上性病，被對方持刀刺殺傷重不治，台南地檢署檢察官於17日下午會同法醫完成解剖，初步認定黃姓被害人全身遭刺至少13處，傷勢分布於頸部、胸腹部及雙手，最終因大量失血及血氧不足死亡。

▲台南西門路發生命案，檢方會同法醫解剖釐清死因。（記者林東良翻攝，下同）

據了解，檢警調查，涉案姚姓男子疑與黃男為伴侶關係，姚近期因自身驗出感染性病，質疑遭對方傳染，雙方多次爭執未果。案發當日凌晨，姚男先前往安南區購買水果刀，隨後前往台南市北區西門路黃男工作地點附近等候。

▲台南西門路發生命案，檢方會同法醫解剖釐清死因。（記者林東良翻攝，下同）

▲檢警案發後調閱監視器畫面，檢方研判姚嫌行兇具預謀性。（記者林東良翻攝）

14日深夜兩人見面後再度疑因此事發生口角，黃男轉身離開時，姚男一路尾隨至西門路一帶騎樓，持刀攻擊，造成黃男重傷，送醫急救後仍於15日凌晨宣告不治。檢警案發後調閱監視器畫面，檢方研判姚嫌行兇具預謀性。

檢方於15日完成初步相驗後，認定姚嫌涉犯殺人重罪，且有逃亡與滅證之虞，向台南地方法院聲請羈押，並排定17日解剖進一步釐清死因。台南地院審酌案件情節重大，並考量社會公益及偵查需要，裁定羈押姚嫌。

台南地檢署檢察官於17日下午會同法醫完成解剖，初步認定黃姓被害人全身遭刺至少13處，傷勢分布於頸部、胸腹部及雙手，最終因大量失血及血氧不足死亡。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
369 1 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
峇里島將「完全停擺」24小時！　航班全面暫停
台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了
4檔飆股「抓去關」新名單！
快訊／桃園車禍　驚傳「母與1歲女兒」命危！
伊朗革命衛隊「點名15家美企」　預告攻擊
快訊／竹科變電所大火「再添1死」！
快訊／台中醫美「玖玖零」無預警倒閉！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東林邊整片太陽能板狂燒！現場畫面曝　環保局：最重可罰500萬

毒梟兄弟亡命飆車！闖紅燈遭大貨車攔腰撞　驚悚瞬間曝光

法律系男大生「盧小小」硬上13歲少女還偷拍　法官一查竟是累犯

快訊／桃園聯結車機車相撞　疑「母與1歲女兒」命危搶救中！

同性伴侶刺死180練武壯男！驗屍結果曝　頸胸腹手被捅13刀慘死

柯文哲赴日遭駁！北院列2理由「到場非必要、無避免逃亡方案」

中國海警船四艘編隊闖金門限制水域　海巡即時監控對峙2小時

快訊／竹科超高壓變電所大火！今再添1死　全案累計2死1傷

快訊／台中醫美「玖玖零」倒閉大門深鎖　她剛刷5萬消脂崩潰

昶虹驚爆下市前遭掏空5億　前董座與特助父子5人遭約談

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

竹科內「超高壓變電所」大火！火舌濃煙狂竄　警消搶救中

聰明橘貓迎接馬麻回家　不停說話撒嬌還超聽話

史金斯讚守備太精彩「讓我投得更輕鬆」　也點名多明尼加最難對付

國3甲水泥車翻覆！車頭全爛「駕駛臟器外露嵌車內」慘死

屏東林邊整片太陽能板狂燒！現場畫面曝　環保局：最重可罰500萬

毒梟兄弟亡命飆車！闖紅燈遭大貨車攔腰撞　驚悚瞬間曝光

法律系男大生「盧小小」硬上13歲少女還偷拍　法官一查竟是累犯

快訊／桃園聯結車機車相撞　疑「母與1歲女兒」命危搶救中！

同性伴侶刺死180練武壯男！驗屍結果曝　頸胸腹手被捅13刀慘死

柯文哲赴日遭駁！北院列2理由「到場非必要、無避免逃亡方案」

中國海警船四艘編隊闖金門限制水域　海巡即時監控對峙2小時

快訊／竹科超高壓變電所大火！今再添1死　全案累計2死1傷

快訊／台中醫美「玖玖零」倒閉大門深鎖　她剛刷5萬消脂崩潰

昶虹驚爆下市前遭掏空5億　前董座與特助父子5人遭約談

AI拉麵職人現身淨零城市展　未來計畫進軍日本開設智慧化門市

兩代選秀狀元對決！　「胖虎」威廉森轟27分助鵜鶘近12戰8勝

劉樸舊疾復發「抱怨陳大天裝死」　委屈淚喊：誰來理解我

虎科大深耕DOC計畫19年　推動數位學習成果獲肯定

屏東林邊整片太陽能板狂燒！現場畫面曝　環保局：最重可罰500萬

多國政要齊聚玉山論壇　古屋圭司重申：日本絕對不會坐視「台灣有事」

愛買量販芭樂12元！家樂福「青森農產」報到　頂級青天霹靂米開賣

伊朗新最高領袖拒停火！嗆美以「未屈服前不談和平」

車輛突故障受困橋面　都蘭警即時協助排除危機

陸知名卡通「寶寶巴士」置入「4P成人廣告」！官方開罰137萬元

【作案瞬間被抓包】哈士奇偷拆咖啡渣包！見奴才上來秒用身體藏證據

社會熱門新聞

約人妻性交易遭嫌臭　男還被偷8200元

同志刺死男大生辯遭傳性病　友打臉

獨／摩鐵餵毒激戰傳播妹　偷走皮肉錢落跑

高雄女疑廟前撒毒米　24鴿子集體墜落

善款2.5億只用千萬做公益！前名模只認詐貸

父客廳放吸食器！15歲少女誤喝「毒水」慘死

快訊／屏東「2公頃太陽能板」竄大火！警消搶救中

金門KTV酒後爆衝突釀死

慶WBC贏韓國！爌肉飯名店兌現祭品文　「勇腳伯」卻氣噗噗

少女夜衝武嶺遭性侵　友作證「他卡香蕉」

網紅衝流量「惡搞賣場食物」判更重　必須入獄服刑

即／淡水民權路突現2米大洞　警急封交管

即／柯文哲聲請赴日參加兒子畢典　遭法院駁回

快訊／台中醫美「玖玖零」無預警倒閉

更多熱門

相關新聞

同天3次性侵高中學妹　男大生判3年4月

同天3次性侵高中學妹　男大生判3年4月

台南一名李姓大學生約高中學妹出遊，當晚學妹在李男租屋處留宿，李男趁機性侵學妹得逞。事後學妹陷入自責情緒，懷疑自己拒絕不夠明確才遭性侵，李男也辯稱他誤會學妹喜歡自己才犯下大錯，「是我自己太普信」，以為道歉安撫就能逃過司法審判，仍被學妹告上法院。台南地院審理，法官判李男犯行屬實，依他犯強制性交罪，處3年4月徒刑。

台南三井二期LOPIA買一送一擠爆

台南三井二期LOPIA買一送一擠爆

「南鐵地下化」年底通車　風機月底啟動測試

「南鐵地下化」年底通車　風機月底啟動測試

台南鐵路地下化再推進隧道風機全數完成月底測試

台南鐵路地下化再推進隧道風機全數完成月底測試

全國長照團體齊聚台南長照協會年會暨理監事交接熱鬧登場

全國長照團體齊聚台南長照協會年會暨理監事交接熱鬧登場

關鍵字：

台南命案解剖失血致死

讀者迴響

熱門新聞

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

日人來台瘋找「嘍嘿嘍嘿」餅乾！她一看包裝秒懂

郭台銘賣了3架私人飛機！　背後盤算曝光

才和入獄Toyz結婚　篠崎泫日旅住水餃二代家

獨／棄科技廠 10 萬月薪！　機械系女神侯芳轉戰啦啦隊

男街頭變身人肉麥克風！金髮妹跪地賣力獻技

22歲女改住養老院　每月房租不到1000

「只買1時段班機」爽又舒服！網懂：長大的證明

約人妻性交易遭嫌臭　男還被偷8200元

篠崎泫「剛傳獄中結婚Toyz」又爆幽會水餃店二代

快訊／蘋果再突發新品

不是說晚安！以前MSN聊完「必說1句話」　網回憶殺

快訊／1張抱一天賺逾百萬　股王信驊漲停狠飆11320元新天價

新北桌遊店「新店員報到」狂曬辣照　本尊被神出！

同志刺死男大生辯遭傳性病　友打臉

更多

最夯影音

更多
白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線
多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面