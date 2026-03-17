同性伴侶刺死180練武壯男！驗屍結果曝　頸胸腹手被捅13刀慘死

▲台南西門路發生命案，檢方會同法醫解剖釐清死因。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市西門路3月14日深夜發生一起命案，黃姓男子遭同性友人姚姓男子懷疑害他染上性病，被對方持刀刺殺傷重不治，台南地檢署檢察官於17日下午會同法醫完成解剖，初步認定黃姓被害人全身遭刺至少13處，傷勢分布於頸部、胸腹部及雙手，最終因大量失血及血氧不足死亡。

據了解，檢警調查，涉案姚姓男子疑與黃男為伴侶關係，姚近期因自身驗出感染性病，質疑遭對方傳染，雙方多次爭執未果。案發當日凌晨，姚男先前往安南區購買水果刀，隨後前往台南市北區西門路黃男工作地點附近等候。

▲檢警案發後調閱監視器畫面，檢方研判姚嫌行兇具預謀性。（記者林東良翻攝）

14日深夜兩人見面後再度疑因此事發生口角，黃男轉身離開時，姚男一路尾隨至西門路一帶騎樓，持刀攻擊，造成黃男重傷，送醫急救後仍於15日凌晨宣告不治。檢警案發後調閱監視器畫面，檢方研判姚嫌行兇具預謀性。

檢方於15日完成初步相驗後，認定姚嫌涉犯殺人重罪，且有逃亡與滅證之虞，向台南地方法院聲請羈押，並排定17日解剖進一步釐清死因。台南地院審酌案件情節重大，並考量社會公益及偵查需要，裁定羈押姚嫌。

台南地檢署檢察官於17日下午會同法醫完成解剖，初步認定黃姓被害人全身遭刺至少13處，傷勢分布於頸部、胸腹部及雙手，最終因大量失血及血氧不足死亡。