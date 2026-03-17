陸女赴泰打工連發7條「救我」　最後影像遭嫌犯拖拽慘死排水溝

▲ 陸籍女子赴泰國打工遇到煞星拖拽，生前最後影像毫無抵抗能力。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

一場異鄉打拼的淘金夢，竟演變成駭人聽聞的奪命悲劇。34歲的中國籍計姓女子，為了貼補家用遠赴泰國工作，卻於今年2月22日凌晨在芭達雅一處別墅失蹤，失聯前曾向閨蜜連發7條「救我」訊息。3日後遺體被發現棄置在200多公里外的椰子園排水溝內。泰國警方調查鎖定一名擁有犯罪前科的陝西籍男子趙天行，並於3月13日正式發布逮捕令。目前嫌犯仍然在逃，受害者家屬悲慟不已，嚴正駁斥網傳「職業陪玩」的不實謠言，盼警方儘速緝兇還家屬公道。

來自安徽、現年34歲的計女士，為養育年幼的孩子與改善父母晚年生活，近年與閨蜜前往泰國曼谷從事口腔醫療營銷工作。據友人透露，計女在泰期間穩定匯款回國，去年甚至給公公轉帳5萬元人民幣生活費，以及給婆婆過年紅包支持家用，原本預計於2026年泰國旅遊淡季回國與親人團聚，結果竟魂斷異鄉。

根據泰國警方披露的監視器畫面，計女與29歲的嫌疑人趙天行上個月21日一同進入芭達雅的一處游泳池別墅。2月22日凌晨3時30分，監視器拍到嫌犯拉著腳步微晃的計女經過泳池旁。

接著，清晨6時37分，計女突然向閨蜜傳送別墅定位及7條內容為「救我」的求救訊息；2月22日上午9時42分，嫌犯試圖抱起並拖拽失去意識的計女士離開別墅，帶上了一輛黑色寶馬轎車向曼谷方向駛去，隨時失去聯繫。

▲被害人生前一連發七封「救我」訊息。（圖／翻攝 網易）

直至2月25日下午，當地村民在叻丕府一處距離案發地超過238公里的椰子園排水溝中，發現了一具面朝下漂浮、上半身赤裸的女性遺體，經比對確認為計女，死亡有四至五天，這一地點距離泳池別墅超過238公里。

案件發展至今，被害人丈夫張先生12日前往在泰國芭堤雅，從妻子在此前入住的酒店中領取存留的遺物，只有身份證、一些首飾、幾件衣服和生活用品。

被害人親屬稱，確認遺體身份的過程中，當地警方只提供遺體局部的照片，「家屬想去現場辨認並把她帶回國，警方說要去200多公裡外的殯儀館。因為此前沒有出過國，語言不通，家屬就沒敢貿然前去。」

泰國警方直到本月13日才對對29歲的中國陝西籍男子趙天行（Mr.Zhao Tianxing）發出逮捕令，泰國警方指控其「非法拘禁或以任何方式剝奪他人身體自由，致使被拘禁或被剝奪自由者死亡；以及掩埋、隱藏、搬移或毀滅屍體以掩蓋死亡或其他原因」。

針對計女不幸遇害，網路出現部分猜測其為「職業陪玩」參加派對的聲音，家屬對此感到極大憤慨，痛批不實言論對逝者造成二次傷害。計女的丈夫張先生強調，妻子在口腔醫院有正當工作證明，並公開呼籲希望泰國警方能儘快緝捕歸案，查清是否有其他共犯，還給辛勤工作養家的受害者一個清白與公道。