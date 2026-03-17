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陸知名卡通「寶寶巴士」置入「4P成人廣告」！官方開罰137萬元

▲▼知名卡通「寶寶巴士」。（圖／翻攝自微博）

▲知名兒童啟蒙卡通品牌「寶寶巴士」。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國知名兒童啟蒙品牌「寶寶巴士（Baby Bus）」近日因在兒童App中，出現色情成人廣告內容，遭監管單位開罰30萬元（人民幣，下同，約台幣137萬元），引發外界對兒童平台內容審核機制的關注。

據《央視網》報導，福州市倉山區市場監督管理局對寶寶巴士股份有限公司處以30萬元罰款，並沒收違法所得3.68元。該案也正式為去年引發家長抗議的「兒童App出現成人廣告」事件定性。

▲多名家長指出，卡通中置入色情廣告，甚至會跳轉置色情小說等APP。（圖／翻攝自微博）

▲多名家長指出，卡通中置入色情廣告，甚至會跳轉到色情小說等APP。（圖／翻攝自微博）

調查指出，2025年3月，寶寶巴士與深圳一間資訊技術公司簽署廣告合作協議，將App廣告位透過SDK接入第三方廣告平台。在實際營運「寶寶巴士兒歌」App期間，未能即時審核合作方推送的廣告內容。

因此，一則內容涉及「三女共侍一夫」等露骨字眼的廣告，直接以開屏形式出現在兒童App中，引發家長強烈反彈。

▲相關情況目前僅出現在APP中。（圖／翻攝自微博）

▲相關情況目前僅出現在APP中。（圖／翻攝自微博）

事實上，早在2025年10月，就有多名家長反映該App頻繁跳出不當廣告，甚至點擊後會導向擦邊影片或不明應用程式。當時業者曾公開致歉，表示相關廣告來自第三方平台，並承諾已下架問題內容並強化過濾機制。

法律界人士指出，相關行為已涉嫌違反《廣告法》，其中明確規定廣告不得含有淫穢、色情等內容，且平台作為廣告發布者，應建立完整審核機制，確保內容合法合規。

專家也提醒，若民眾發現類似違規廣告，可向平台檢舉要求下架，或向市場監管部門反映，以保障未成年使用者的使用環境。 

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