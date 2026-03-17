派往中東！美軍兩棲艦接近新加坡　載2200陸戰隊、F-35戰機

▲ 「的黎波里號」正朝中東方向航行。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國海軍兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）17日上午駛抵新加坡外海的馬六甲海峽附近水域，艦上載有約2200名來自日本沖繩基地的第31陸戰隊遠征支隊（MEU）官兵。CNN取得的船舶自動識別系統（AIS）追蹤資料顯示，這艘長達850英尺、排水量45000噸的巨型戰艦11日從沖繩啟航，穿越南海後正持續朝中東方向航行。

快速反應部隊赴中東 任務不明

官員透露，美國國防部已下令這支快速反應部隊前往中東部署，但未透露確切部署地點或任務性質。這支陸戰隊遠征支隊由指揮、地面作戰、航空作戰及後勤支援4大單位組成，通常執行撤僑行動、兩棲登陸作戰、突襲任務等需進行艦對岸兵力移動的特殊任務，部分單位更具備特種作戰能力。

搭載F-35戰機 等同小型航母

「的黎波里號」母港位於日本佐世保，艦上搭載F-35匿蹤戰機、MV-22魚鷹式傾轉旋翼機，以及可將部隊送上岸的登陸艇，實際上相當於一艘小型航空母艦。

該艦通常與兩棲船塢運輸艦「紐奧良號」（USS New Orleans）及「聖地牙哥號」（USS San Diego）組成兩棲戒備群共同行動，但CNN自17日便無法從海事追蹤系統確認這兩艘較小型艦艇是否隨行。

美國海軍艦艇航行時經常關閉AIS發射器，但在新加坡周邊這類海上交通繁忙水域，揭露艦艇位置有助確保航行安全。海事追蹤網站顯示，這艘「不明美軍戰艦」以時速約22英里速度航行，引發外界對美軍是否準備在中東地區展開地面作戰行動的高度關注。