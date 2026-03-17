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守護高齡安全　成功分局走入長光文化健康站宣導

▲成功分局走入長光文化健康站宣導。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲成功分局走入長光文化健康站宣導。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為提升高齡者交通安全意識與防詐騙能力，台東縣警察局成功分局日前前往長光文化健康站舉辦交通及法治宣導活動，透過面對面交流與案例分享，向在地長者傳達實用安全知識，強化自我保護觀念。

活動由長濱分駐所警員林純年及偵查隊小隊長李青雲共同進行宣導。過程中，林員針對高齡者常見交通風險進行說明，提醒長者外出步行時應隨時留意來車動向，並儘量行走於人行道或路肩等較安全區域；穿越道路時應依交通號誌或行人穿越道通行，避免任意穿越馬路，以降低事故風險。此外，也建議長者於清晨或傍晚視線較差時外出，應穿著顏色鮮明衣物，以提高駕駛辨識度，確保自身安全。

在防詐騙宣導方面，李青雲則說明近期常見詐騙手法，提醒長者如接獲不明來電或遇到疑似詐騙情形，應保持冷靜並多方查證，切勿輕易提供個人資料或依指示匯款，以免遭詐騙集團利用。同時也介紹可透過內政部及警政署165全民防騙網所建置的「打詐儀錶板」，掌握最新詐騙趨勢與防詐資訊，提升識詐能力。

成功分局表示，透過走入社區與文化健康站舉辦宣導活動，不僅能拉近警方與民眾之間的距離，也有助於讓長者即時掌握交通安全與法治觀念。未來將持續深入轄區各社區推動相關宣導工作，強化在地安全網絡，共同守護民眾生命與財產安全。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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