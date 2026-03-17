點王義川不選桃園市長3原因！　凌濤：賴清德以「自備糧草」逼退

▲王義川。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨2026年桃園市長選戰，傳出擬由法務部政務次長黃世杰出戰。原先呼聲極高的民進黨立委王義川不僅表態支持，更透露曾向總統賴清德推薦黃世杰。對此，國民黨桃園市議員凌濤今（17日）點出王義川不選的3個原因，他強調，賴主席以「自備糧草」逼退王義川，王義川「以退為進」，率先喊出「支持黃世杰」，是在賭桃園綠營基層「不買單」，近日傳出台北把沈伯洋放回口袋名單，同類型的王義川也還不用太急，一切都有可能。

凌濤表示，賴清德總統面對2026九合一選舉提名，以目前已提名的賴系人選來看，都呈現出同一個樣態：平淡、不鮮明，以不影響賴2028中間選民觀感為主。在此前提之下，王義川要突破「今上防線」出線的可能性，本就渺茫。

凌濤表示，王義川以政治乩童為名，非典型選戰操作，帶起社群聲量與綠營基本教義派基本盤，有機會也有風險。面對賴清德看似公正的「徵詢」，王義川為何仍有不如歸去之感？原因有三。

凌濤指出，第一，選舉要有充足糧草，新潮流賴清德希望正國會自行承擔；面對穩健的張善政，籌措糧草勢必窒礙難行，正國會也相當傷腦筋。

凌濤指出，第二，賴清德逼退之姿明顯，沒有今上肯認，若自行對外宣布，豈不是輕易步入林岱樺的後程？

凌濤認為，第三，即便勉強投入，選舉方式跟中央黨部有落差，陷入進退失據，反而被當九合一破口，更可能被當戰犯，王義川不會接受。

凌濤分析，王義川於是「以退為進」，率先喊出「支持黃世杰」，是在賭桃園綠營基層「不買單」的最後一招；今天桃園區民進黨公布初選結果，那些市議員勢必也會擔心，黃世杰與SRF連結的包袱，加上社群經營相對不足，選舉要怎麼選？

最後，凌濤強調，傳出台北把沈伯洋放回口袋名單，同類型的王義川也還不用太急，一切都有可能。

▼凌濤。（圖／記者周宸亘攝）