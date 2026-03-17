快訊／台中醫美「玖玖零」倒閉大門深鎖　她剛刷5萬消脂崩潰

▲近期台中市政府接獲消費者申訴，玖玖零醫美診所無預警於昨(16)日結束營業，記者實地走訪，已大門深鎖。（圖／記者白珈陽攝）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

又有醫美診所無預警倒閉！近期台中市政府接獲消費者申訴，玖玖零醫美診所無預警於昨(16)日結束營業，業者在3月15日發送訊息與消費者表示隔日將結束營業，但未告知消費者如何辦理退費，消費者於診所內的物品也無法取回，甚至有消費者今年3月13日才剛刷了近5萬元購買消脂課程，損失慘重，媒體試圖聯繫業者但無人回應。

由於業者僅告知消費者可透過官方line聯繫，後續將由霍普金斯診所接手經營，但未提供退費聯繫窗口、告知退費的計算方式及退費期程。法制局長李善植呼籲業者，儘速公開相關細節；並建議利用信用卡購買醫美服務的消費者，儘速檢附相關佐證資料向發卡銀行申請爭議款，符合一定條件的消費者，即使已經付款，仍可獲得信用卡機構退款。

▲有消費者才刷卡三天就收到倒閉簡訊，氣炸向台中市政府申訴。（圖／記者游瓊華翻攝）

法制局補充，消費者若使用信用卡消費，遇有業者倒閉等原因而有商品(服務)未領取，致權益受損者，可檢附相關佐證資料(如刷卡簽單、業者結束營業訊息等)，向信用卡發卡銀行申請爭議款，但因爭議款有申請期限（以VISA、MASTER 為例，自刷卡日起540日曆天且業者未提供服務起120日曆天內，以上日期需再扣除發卡行作業所需的15工作天，即使業者已經請款，消費者未使用的費用，仍可要求信用卡機構退還），且各家銀行所需資料不盡相同，建議消費者盡速向發卡銀行洽詢，以免延誤爭議款的申請時效。