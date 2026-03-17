昶虹驚爆下市前遭掏空5億　前董座與特助父子5人遭約談

▲昶虹國際前董事長吳陵雲遭檢調約談。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

科技廠昶虹國際公司前董事長吳陵雲的賴姓特助，涉嫌利用董事會賦予的職權，主導中國子公司進行假交易，並幫中國廠商背書擔保，甚至安排兒子當人頭員工領乾薪，造成昶虹國際損失上億元人民幣，折合新台幣約5億元，台北地檢署17日指揮調查局搜索昶虹國際，並以《證交法》非常規交易等罪名約談吳陵雲、賴姓父子等5人到案。

昶虹國際在2024年11月因未能繳交財報被勒令下市，當時的經營團隊曾公開表示，原因是會計師查核時，發現旗下昶虹電子蘇州公司(蘇昶)的存款等財務資料有疑義，導致會計師無法完成2023年度的審計程序，昶虹經營團隊懷疑前經營團隊人謀不臧，立即提告並解除子公司蘇昶的負責人賴基宗所有職務。

▲昶虹前董事長特助的兒子疑當人頭員工領乾薪。（圖／記者劉昌松攝）

檢調追查懷疑，賴男同時是母公司昶虹國際的董事長特助，涉嫌在2023年7月間，偽造蘇昶董事會決議通過與中國天禾公司的假交易，並開立共計人民幣5300萬的匯票2張，後來交易取消，但匯票已被兌現。

2024年7月間，賴又疑似與昶虹許姓董事共謀，從蘇昶匯款人民幣180萬給中國章鵬公司，另外幫中國醇美公司背書擔保人民幣5500萬也拿不回來，而當時的昶虹國際董事長吳陵雲與尤姓財務主管疑似在發現蘇昶財務有異後，沒有據實揭露在財報中；檢調另外發現，賴男安排兒子在昶虹旗下易特聯合公司當人頭員工，領了約半年的薪水當零花錢。

北檢檢察官黃琬郡17日指揮調查局新北市調處，持法院核發之搜索票，搜索昶虹國際公司，並通知賴姓董事長特助等5人到案說明，全案朝《證券交易法》非常規交易、特別侵占、特別背信，《刑法》偽造文書等罪嫌方向偵辦。