中國海警連續2天侵擾金門海域　海巡1對1併航監控強勢驅離

▲中國海警連續兩天侵擾金門海域，海巡一對一併航監控強勢驅離。（圖／海洋委員會海巡署金馬澎分署提供）

記者鄭逢時／金門報導

中國海警船接連兩天侵擾金門周邊海域，海巡署金馬澎分署今（17）日下午再度偵獲海警編隊進入限制水域，立即啟動應變機制，採取一對一併航監控並強勢驅離，成功於3小時內將對方船隻全數逼離。

海巡署金馬澎分署指出，第十二巡防區於17日14時許，先在金門東方海域發現中國海警船集結動態，隨即調派巡防艇前推至限制水域部署待命。到了14時50分，包括「14605」、「14533」、「14603」及「14531」等4艘中國海警船，自料羅東南東方向航入金門限制水域，並企圖進一步接近。

海巡預置巡防艇隨即展開應對，採以「一對一」方式與對方船隻併航監控，同時透過中、英文無線電廣播，嚴正要求其立即轉向離開，阻止其持續深入我方水域。在持續施壓與嚴密監控下，該批海警船最終於16時53分全數駛離限制水域，未再停留。

金馬澎分署表示，近期海象趨於穩定，金門漁民陸續出海作業，在海巡常態巡護下整體海域秩序維持良好，只是中國海警船頻繁滋擾，無端增加漁民作業壓力。分署呼籲中國海警船應停止相關行動，共同維持金廈海域和平穩定。

金馬澎分署強調，將持續維持高強度監偵與機動部署，一旦發現有異常動態，將即時採取必要措施應對與驅離，堅定捍衛我方海域管轄權與國家安全。