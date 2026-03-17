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發票中獎！他填完資料「收驗證碼簡訊」...一輸入遭盜刷7萬

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO被盜刷7萬。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

詐騙手法層出不窮，常利用假中獎通知來騙取民眾個資。內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享一則案例，有當事人收到偽裝成悠遊卡官方的電子發票中獎郵件後，按照指示操作，不料最後不僅沒領到獎金，反而遭到盜刷7萬多元。

他按指示填寫信用卡資訊

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內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「個人資料不亂給，要你卡號都是騙」為標題分享案例，當事人某日早上上班時，收到標題為「電子發票中獎通知」的郵件，寄件人還顯示是「悠遊卡官方會員中心」，讓他眼睛馬上瞪大。信件內附帶連結，點開後，網頁與官方極為相似，不過，卻以核對身分為由，要求填寫信用卡詳細資料。

未查證就輸入驗證碼

當事人指出，當時心想只是單純領獎，便依照指示輸入資訊，「把卡號、有效期限、背面驗證碼通通輸入了。」中午12點多，手機又收到包含驗證碼的簡訊。當事人坦言，當時他以為這是領獎的最後確認程序，完全沒仔細查證該簡訊其實是消費時才會發送的刷卡通知，就直接將驗證碼輸入至詐騙網頁中。

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

收7萬刷卡通知傻眼了

輸入驗證碼後，當事人未收到兌獎成功訊息，反而收到7萬7270元的消費通知。當事人瞬間僵住，這才意識到中獎通知其實是釣魚信件，自己竟親手將個資交給了詐騙集團，「從中獎到卡片被盜刷，我的心情像洗三溫暖，我趕緊聯繫銀行停用信用卡，並到派出所報案」。

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享防詐小撇步。

1、收到電子郵件，務必確認內容真假、寄件者資訊，尤其提及金錢內容。

2、收到可疑郵件，請先不要理會，並直接向165或相關單位查證。

3、有關統一發票兌獎，可利用【財政部統一發票兌獎APP】或上官方網站https://www.einvoice.nat.gov.tw/點選【領獎設定】登載發票資料，切勿直接從電子郵件點入連結。

4、任何「領取」政府相關補助、獎項款項，均「不會」要你輸入信用卡卡號。（繳費除外）

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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