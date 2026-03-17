法治教育向下扎根　鹿野警攜手學校打造安全校園

▲鹿野警攜手學校打造安全校園。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化學童法治觀念與自我保護能力，台東縣警察局關山分局鹿野分駐所日前受邀前往鹿野國小，參與該校舉辦的法治教育課程，透過實務案例與互動教學，向學生宣導交通安全、校園霸凌防制及網路安全等重要議題，協助學生建立正確觀念與風險意識。

活動中，由警員吳柏義以淺顯易懂方式進行講解，首先針對上下學交通安全進行說明，提醒學生行經路口時應遵守交通號誌，落實「停、看、聽」原則，並養成使用行人穿越道的習慣；在騎乘腳踏車或搭乘機車時，亦應確實配戴安全帽，以維護自身安全。另特別提醒清晨及傍晚視線不佳時，更應提高警覺，避免於道路上嬉戲或突然穿越馬路。

在校園安全議題方面，警方說明校園霸凌的常見類型，包括言語嘲笑、排擠孤立、肢體衝突及網路霸凌等，並強調霸凌行為對身心可能造成的影響，鼓勵學生如遇相關情形，應主動向師長或家長反映，必要時尋求警方協助，共同維護友善的學習環境。

此外，因應近年網路交友與私密影像外流事件頻傳，警方也加強宣導網路使用安全，提醒學生提高警覺，不輕信陌生網友，不隨意提供個人資料或傳送私密影像，避免遭受不當利用。如遇可疑情形或不當要求，應立即向師長或家長反映，並尋求警方協助，以降低受害風險。

校方表示，透過警方進入校園進行法治教育，不僅有助於學生了解交通安全與法律常識，也能及早建立自我保護觀念，對學生成長具有正面助益。活動過程中，學生參與踴躍、互動熱絡，顯示對相關議題具有高度關注。

關山警察分局指出，青少年為社會未來的重要基礎，透過警校合作推動法治教育，有助於從小培養守法觀念與安全意識。未來將持續與各級學校合作，推動交通安全、反霸凌及網路安全宣導工作，讓法治教育向下扎根，共同營造安全、友善的校園與社會環境。