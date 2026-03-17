台東落實公務員赴陸管理　首度公開抽籤提升透明度

▲台東縣府首辦赴陸港澳抽查機制。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化公務員廉政管理及赴陸港澳行為風險控管，台東縣政府於16日舉辦「115年度定期抽查違法赴陸港澳機制公開抽籤作業」，首次以公開抽籤方式辦理查核程序，由縣府秘書長盧協昌主持，並在人事處、主計處及政風處主管共同見證下完成，確保程序公開透明，提升制度公信力。

縣府表示，本次抽查依據相關規定，針對符合《公務員服務法》身分人員進行抽樣查核。經統計，目前列管人員共計646人，依2％比例抽出13人，後續將比對其114年度入出國紀錄，確認是否於赴陸港澳前依規定提出申請並取得機關首長核准，以落實行政紀律與法令遵循。

政風處指出，推動此項查核機制，除強化法規遵循外，亦著重於掌握公務員赴相關地區期間是否遭遇不當盤查、滋擾或脅迫等風險情形，以利及時掌握狀況並啟動必要之危機應處機制，同時提升同仁風險意識與自我保護能力。

縣府亦提醒，公務員如有前往大陸或港澳地區需求，應事前完成相關申請或通報程序，並可透過大陸委員會建置之「國人赴陸港澳動態登錄」系統進行登錄，以強化人身安全保障與緊急聯繫機制。

政風處進一步說明，「違法赴陸建議懲處原則」預計於今年7月1日正式實施，呼籲同仁務必依規定辦理赴陸申請或赴港澳通報，並於返台後完成相關通報程序，避免因程序不完備衍生後續爭議。

台東縣政府強調，未來將持續透過制度化與透明化措施，精進公務員管理機制，在保障同仁權益的同時，兼顧行政紀律與整體廉政治理，提升政府施政信賴度。