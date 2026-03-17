峇里島將「完全停擺」24小時！機場全面暫停航班起降　遊客禁外出

▲ 按照傳統，「寧靜日」當天包括外國遊客在內，島上所有民眾需停止外出、工作與進行娛樂活動。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

印尼峇里島登巴薩的伍拉．賴國際機場（I Gusti Ngurah Rai International Airport）宣布，為配合當地年度重要節日「寧靜日」（Nyepi）將於2026年3月19日上午6時起至3月20日上午6時止，全面暫停航班起降24小時，期間所有定期商業航班均停止運作。

印尼安塔拉通訊社（Antara）報導，機場總經理賈提（Nugroho Jati）於上週四（12日）發布聲明表示，此舉是為尊重峇里島印度教徒在寧靜日進行的宗教儀式。按照傳統，當天包括外國遊客在內，島上所有民眾需停止外出、工作與進行娛樂活動，整座島嶼進入近乎完全靜止的狀態，機場停航也已成為每年例行措施之一。

根據機場統計，此次停航將影響共440架次航班，其中包括231架國內線與209架國際線航班。各航空公司已提前通知旅客調整行程，以減少對旅遊與商務安排的衝擊。此外，停航期間預計將有19架飛機停留於機場過夜或暫時停放。

報導指出，在停航前，最後一班國內線航班將於3月18日晚間11時10分起飛，國際線則為3月19日凌晨1時30分；抵達航班方面，國內線最後一班為3月18日晚間11時05分，國際線則為3月19日凌晨12時30分。

據了解，機場預計於3月20日恢復營運，屆時首班國內線與國際線出發航班分別安排在上午7時與8時15分起飛；抵達航班則為上午8時20分（國內線）及7時05分（國際線）。

機場方面也強調，儘管航班全面暫停，仍將保留必要人力待命，以應對緊急醫療航班或特殊任務航班需求，但須經相關單位核准後方可執行。

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