　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

面對少子化挑戰　台東推補助與托育服務穩定生育

▲台東粗出生率維持前段。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東粗出生率維持前段。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

依據內政部戶政司最新人口統計資料顯示，台東縣近一年多來多數月份粗出生率維持在全國前段，在全國少子化趨勢持續下，整體生育表現相對穩定。台東縣長饒慶鈴表示，面對人口結構變遷帶來的挑戰，縣府近年持續推動多項友善生育與育兒支持措施，透過實質補助與多元服務，降低家庭育兒負擔，營造更適合家庭生活與孩子成長的環境，提升民眾在地生育與定居意願。

縣府指出，為鼓勵生育，自113年1月1日起提高生育補助金額，第1胎補助4萬元、第2胎4萬5千元、第3胎（含以上）5萬元；同時推動「育兒指導到宅服務」，由專業人員提供產前準備、新生兒照護、母乳哺育及產後身心支持等指導，協助新手家庭順利銜接育兒階段。此外，3月28日將舉辦「115年度育兒指導專家講堂」首場課程，內容涵蓋新生兒照護、嬰兒按摩及沐浴實作，提供實用育兒知識。

在托育資源方面，縣府表示，目前台東縣已設置5處公共托嬰中心及6處私立托嬰中心，並推動公私托育收費一致補助機制，提升服務可近性與負擔可負性。同時推出全國首創加碼補助新建托育設施最高達550萬元，鼓勵企業設置托育空間，擴大整體服務量能。

針對托育人力培育，縣府持續辦理保母培訓課程，並推動保母證照在地「即測即評」制度，提升居家托育服務供給。另規劃今年新增4處公共托嬰中心，預計增加百名以上收托名額，提供家長更多元選擇。

此外，縣府整合母嬰健康照護資源，推出「TT BABY育兒生日禮」及「母嬰8大好禮」，內容包含婚後孕前健康檢查補助、新生兒罕見疾病篩檢、疫苗接種等措施，並結合弱勢家庭月子餐服務、定點臨托制度、職場托育空間、幼兒專責醫師制度及24小時兒科急診服務，從孕期至育兒階段建構完整照護體系。

縣府民政處表示，出生人口變動受人口結構、晚婚晚育及整體社會環境等多重因素影響，各縣市普遍面臨少子化壓力。未來將持續透過戶政統計資料掌握人口趨勢，並結合跨局處資源滾動調整政策方向，強化育兒支持體系，朝打造宜居、宜養的城市環境邁進。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
369 1 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
峇里島將「完全停擺」24小時！　航班全面暫停
台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了
4檔飆股「抓去關」新名單！
快訊／桃園車禍　驚傳「母與1歲女兒」命危！
伊朗革命衛隊「點名15家美企」　預告攻擊
快訊／竹科變電所大火「再添1死」！
快訊／台中醫美「玖玖零」無預警倒閉！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

虎科大深耕DOC計畫19年　推動數位學習成果獲肯定

車輛突故障受困橋面　都蘭警即時協助排除危機

一句「我們送妳回家」　關山警助迷途阿嬤安全返家

守護高齡安全　成功分局走入長光文化健康站宣導

汛期前全面檢查水門、機具　第四河川分署確保防洪安全

拉近警民距離　馬蘭派出所開放學童參訪體驗

台東落實公務員赴陸管理　首度公開抽籤提升透明度

法治教育向下扎根　鹿野警攜手學校打造安全校園

面對少子化挑戰　台東推補助與托育服務穩定生育

面對突發災害不慌亂　台東強化第一線醫療應變量能

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

竹科內「超高壓變電所」大火！火舌濃煙狂竄　警消搶救中

聰明橘貓迎接馬麻回家　不停說話撒嬌還超聽話

史金斯讚守備太精彩「讓我投得更輕鬆」　也點名多明尼加最難對付

國3甲水泥車翻覆！車頭全爛「駕駛臟器外露嵌車內」慘死

虎科大深耕DOC計畫19年　推動數位學習成果獲肯定

車輛突故障受困橋面　都蘭警即時協助排除危機

一句「我們送妳回家」　關山警助迷途阿嬤安全返家

守護高齡安全　成功分局走入長光文化健康站宣導

汛期前全面檢查水門、機具　第四河川分署確保防洪安全

拉近警民距離　馬蘭派出所開放學童參訪體驗

台東落實公務員赴陸管理　首度公開抽籤提升透明度

法治教育向下扎根　鹿野警攜手學校打造安全校園

面對少子化挑戰　台東推補助與托育服務穩定生育

面對突發災害不慌亂　台東強化第一線醫療應變量能

兩代選秀狀元對決！　「胖虎」威廉森轟27分助鵜鶘近12戰8勝

劉樸舊疾復發「抱怨陳大天裝死」　委屈淚喊：誰來理解我

虎科大深耕DOC計畫19年　推動數位學習成果獲肯定

屏東林邊整片太陽能板狂燒！現場畫面曝　環保局：最重可罰500萬

多國政要齊聚玉山論壇　古屋圭司重申：日本絕對不會坐視「台灣有事」

愛買量販芭樂12元！家樂福「青森農產」報到　頂級青天霹靂米開賣

伊朗新最高領袖拒停火！嗆美以「未屈服前不談和平」

車輛突故障受困橋面　都蘭警即時協助排除危機

陸知名卡通「寶寶巴士」置入「4P成人廣告」！官方開罰137萬元

終於等到這功能！ 安裝Win11時可自訂使用者資料夾名稱

【這行好難不愛上客人】黃金獵犬搭計程車　狂親司機場面太失控XD

地方熱門新聞

北北基停班課正式脫鉤　基隆雨量200毫米新制上路

不爽被按喇叭！高雄街頭上演「暴力碰碰車」

彰化「台版兼六園」落羽松攝影驚豔登場

亞矽創研中心空轉　謝美英憂成青埔海市蜃樓

水里楊家黑虎將軍遶境　警加強維安

基隆廢廠氨氣洩漏飄惡臭

陳亭妃拜會郭國文破冰！屠龍刀象徵反擊綠營喊團結迎戰2026

開南大學校慶　AI教育與國際合作全方位推動

室內裝修審查費破百萬？台南建築師公會駁斥：30坪僅2萬2千元

桃園115年度照顧服務員專班訓練　開放報名中

民進黨桃園市議員初選民調　3/16起登場

FAI國際青少年航空藝術繪畫比賽徵件至3／26

台西公所東側廣場啟用　打造全齡共融休憩空間

台南金華路機車碰撞！3騎士受傷送醫幸無生命危險

更多熱門

相關新聞

面對突發災害不慌亂　台東強化第一線醫療應變量能

面對突發災害不慌亂　台東強化第一線醫療應變量能

為強化基層醫療體系面對重大災害的應變能力，台東縣衛生局於3月16日至17日舉辦「災難醫療救護初階教育訓練」，邀集縣內各衛生所及相關醫療人員參與，透過課程講授、技能操作與桌上模擬演練，全面提升第一線人員在災害情境中的醫療處置與跨單位協同作業能力。

農廢變資源　台東推動稻草蓆覆蓋強化卑南溪防塵

農廢變資源　台東推動稻草蓆覆蓋強化卑南溪防塵

台東推動自然遊戲成果獲國際肯定　全台唯一認證落腳森林公園

台東推動自然遊戲成果獲國際肯定　全台唯一認證落腳森林公園

新生兒死亡「7成發生在1周內」　國衛院：周產期照護要更早介入

新生兒死亡「7成發生在1周內」　國衛院：周產期照護要更早介入

台東台11線機車與休旅車相撞　騎士喪命

台東台11線機車與休旅車相撞　騎士喪命

關鍵字：

少子化托育台東

讀者迴響

熱門新聞

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

日人來台瘋找「嘍嘿嘍嘿」餅乾！她一看包裝秒懂

郭台銘賣了3架私人飛機！　背後盤算曝光

才和入獄Toyz結婚　篠崎泫日旅住水餃二代家

獨／棄科技廠 10 萬月薪！　機械系女神侯芳轉戰啦啦隊

男街頭變身人肉麥克風！金髮妹跪地賣力獻技

22歲女改住養老院　每月房租不到1000

「只買1時段班機」爽又舒服！網懂：長大的證明

約人妻性交易遭嫌臭　男還被偷8200元

篠崎泫「剛傳獄中結婚Toyz」又爆幽會水餃店二代

快訊／蘋果再突發新品

不是說晚安！以前MSN聊完「必說1句話」　網回憶殺

快訊／1張抱一天賺逾百萬　股王信驊漲停狠飆11320元新天價

新北桌遊店「新店員報到」狂曬辣照　本尊被神出！

同志刺死男大生辯遭傳性病　友打臉

更多

最夯影音

更多
白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線
多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面