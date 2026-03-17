面對少子化挑戰　台東推補助與托育服務穩定生育

▲台東粗出生率維持前段。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

依據內政部戶政司最新人口統計資料顯示，台東縣近一年多來多數月份粗出生率維持在全國前段，在全國少子化趨勢持續下，整體生育表現相對穩定。台東縣長饒慶鈴表示，面對人口結構變遷帶來的挑戰，縣府近年持續推動多項友善生育與育兒支持措施，透過實質補助與多元服務，降低家庭育兒負擔，營造更適合家庭生活與孩子成長的環境，提升民眾在地生育與定居意願。

縣府指出，為鼓勵生育，自113年1月1日起提高生育補助金額，第1胎補助4萬元、第2胎4萬5千元、第3胎（含以上）5萬元；同時推動「育兒指導到宅服務」，由專業人員提供產前準備、新生兒照護、母乳哺育及產後身心支持等指導，協助新手家庭順利銜接育兒階段。此外，3月28日將舉辦「115年度育兒指導專家講堂」首場課程，內容涵蓋新生兒照護、嬰兒按摩及沐浴實作，提供實用育兒知識。

在托育資源方面，縣府表示，目前台東縣已設置5處公共托嬰中心及6處私立托嬰中心，並推動公私托育收費一致補助機制，提升服務可近性與負擔可負性。同時推出全國首創加碼補助新建托育設施最高達550萬元，鼓勵企業設置托育空間，擴大整體服務量能。

針對托育人力培育，縣府持續辦理保母培訓課程，並推動保母證照在地「即測即評」制度，提升居家托育服務供給。另規劃今年新增4處公共托嬰中心，預計增加百名以上收托名額，提供家長更多元選擇。

此外，縣府整合母嬰健康照護資源，推出「TT BABY育兒生日禮」及「母嬰8大好禮」，內容包含婚後孕前健康檢查補助、新生兒罕見疾病篩檢、疫苗接種等措施，並結合弱勢家庭月子餐服務、定點臨托制度、職場托育空間、幼兒專責醫師制度及24小時兒科急診服務，從孕期至育兒階段建構完整照護體系。

縣府民政處表示，出生人口變動受人口結構、晚婚晚育及整體社會環境等多重因素影響，各縣市普遍面臨少子化壓力。未來將持續透過戶政統計資料掌握人口趨勢，並結合跨局處資源滾動調整政策方向，強化育兒支持體系，朝打造宜居、宜養的城市環境邁進。