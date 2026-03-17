學者：「川習會」重點在稀土與大豆　台灣不需「過度被害妄想」

▲中華經濟研究院第一研究所副研究員王國臣。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

「川習會」可能延後舉行，台灣議題是否成為談判重點備受關注。對此，中華經濟研究院第一所副研究員王國臣認為，此次談判重點可能集中在稀土、大豆，台灣不需要有過度被害妄想，「為了大豆與稀土，就犧牲台灣，這樣的情況並不合理。」

王國臣17日下午出席「兩岸十字路口：從中共『兩會』到『川習會』」座談會，他提到，「川習會」談判的重點可能集中在大豆採購與稀土出口，從這個角度來看，對台灣而言，不需要有過度的被害妄想，「如果只是為了大豆與稀土，就犧牲台灣，這樣的情況並不合理。」

王國臣指出，「川習會」如果成行，台灣議題不太可能浮上檯面，當然在檯面下可能會談，但不會成為主要議題。

▼「川習會」可能延後。（圖／路透）



王國臣提到，最新的兩項民調顯示，不論是專家或一般民眾，多數支持美國在中共武力犯台時出兵防衛台灣，而不是在一般封鎖或灰色地帶行動時；所以總體來看，台美之間在經貿上是高度互賴的。

王國臣認為，所謂「疑美論」並不容易成立，關鍵還是在於台灣自身的國防能力與經濟實力。

王國臣也總結出三點重點，第一，美中持續脫鉤，中國強化內循環與全產業鏈，美國則持續對中經貿緊縮，甚至限制中資投資；第二，雙方缺乏互信，談判空間有限，因此川習會即使舉行，重點仍可能在採購與稀土。

王國臣續指，第三，在美中經貿難以有重大交易的情況下，台灣議題不太可能被擺上檯面，但無論是經濟制裁、經濟援助或軍事協防，關鍵仍在於台灣自身實力，「不只是國防，更包括在全球民主供應鏈中的角色，這同樣重要。」