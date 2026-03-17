毒梟兄弟亡命飆車！闖紅燈遭大貨車攔腰撞　驚悚瞬間曝光

記者唐詠絮／彰化報導

員林分局與海巡署台南查緝隊聯手圍捕毒犯許姓兄弟檔，嫌犯車輛在員水路一段與山腳路口闖紅燈疾馳，當場猛撞一輛滿載瓦斯桶的大貨車，再失控衝向對向民宅。當時正在停等紅燈的機車騎士見狀急閃，驚險逃過一劫，整個過程都被行車紀錄器拍下，場面宛如電影情節。

▲許姓犯嫌兄弟檔闖紅燈驚險撞瓦斯車，警車在後方狂追。（圖／翻攝自threads／lei__qing）

▲許姓犯嫌兄弟檔遭逮。（圖／翻攝自threads／lei__qing）

從曝光的畫面顯示，許男駕駛一輛黑色轎車為擺脫警方追捕，狂飆近1公里，在員林市員水路口高速闖紅燈，沒想到右側一輛載運大量瓦斯桶的大貨車正好駛來，攔腰猛撞，發出巨大撞擊聲響，黑車車體當場凹陷變形，碎片四散。

▲警方下車圍捕。（圖／翻攝自threads／lei__qing）

巨大的衝擊力讓黑車再往對向民宅方向衝去，當時停在路口等紅燈的機車騎士目睹轎車直衝而來，緊急閃避才未遭波及，場面驚險萬分。

緊追在後的偵防車隨即上前包夾，海巡署人員與頭戴防彈盔的霹靂小組特警迅速下車，衝上前將車內許姓兄弟檔拖出壓制在地，雙手遭反銬頹坐在馬路旁，據悉後車廂內放置鎮暴槍、假手榴彈及毒品等等，數量與種類正清查中。圍捕過程中一名騎士遭波及，手部輕微破皮，所幸無大礙。全案正由彰化地檢偵辦中。