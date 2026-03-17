拉長交接期！她離職後「主管卻提1要求」　網看傻：拿到單子就退掉

▲原PO雖然離職，但仍被打擾。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

職場交接常讓離職者感到困擾。近日有一名女網友發文透露，她日前提離職，為妥善交接還特別延長預告期。沒想到接手新人毫無經驗，所以又暗示要她留下，連主管都強制規定她離職後必須持續回覆工作訊息，讓她相當氣憤。貼文曝光後，引起討論。

離職仍被打擾！

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這名女網友在Dcard上，以「被主管通知離職後要回覆訊息」為標題發文。她在文中表示，自己已於本月正式提出離職申請，目前正陸續將手邊業務交接給新進員工。為了確保工作能順利移交，她甚至展現善意，主動把離職預告期往後延長了整整兩週的時間。

主管稱離職後仍要回訊息

原PO接著提到，這名接手的新人是跨領域轉職，對這份工作完全沒有實務經驗。對方得知她要離開後，便有意無意的勸留，甚至說，與其離職後無償被吵，不如繼續做下去。更離譜的是，連主管都理所當然的要求她離職後仍須回覆訊息，種種行徑讓她感到相當生氣。

憂心封鎖恐遭黑

面對前公司理所當然的態度，原PO氣憤直呼這根本是鬼公司與鬼主管。對此，她就想知道，是否應該直接封鎖他們？但又怕下一份工作需要填寫前主管的聯繫方式，或者會在業界黑掉。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「準時離職、全部封鎖，下家要背調就找個朋友家人演你主管，或直接說不方便、總機會拒絕所有離職員工的背調，因為主管不喜歡」、「需要跟前公司照會的公司也很怪，不就是因為前公司爛才來新公司的嗎」、「離職單拿到那一秒，群組退掉、該封鎖的封鎖」、「這種主管你以為他會幫你說好話嗎？至於主管聯繫方式可以選擇不寫，問就說不知道」、「你交接沒做好也干你屁事，就算你交接整理超詳細，要臭你的就是會臭」。