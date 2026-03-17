不是吵架！「超多夫妻分房睡」原因太真實　過來人點頭：感情更好

▲原PO聽聞，身邊不少夫妻因打呼選擇分房睡。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

分房睡不是因為感情變淡！一名網友訝異直呼，原本以為夫妻結婚後同床共眠很正常，沒想到身邊越來越多人坦言，早就和老公分房睡，最大原因就是對方打呼太大聲，害人整晚睡不好。文章曝光後，網友熱議，「聽到那打呼聲，只想巴下去」、「帶耳塞10幾年了，盡量比老公早睡就沒事了」。

一名網友在Threads表示，聽聞身邊不少已婚女性友人，竟然都跟老公分房睡，原因幾乎都指向同一個問題，就是另一半打呼聲太大，導致整晚難以入睡。對此，原PO好奇發問，「大家也都是嗎？」

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文章曝光後，一派網友點頭，「對完全淺眠的老婆來說，聽到那打呼聲，只想巴下去」、「我跟孩子是睡一間，老公重睡眠、怕吵，加上會打呼，不過房事還是會有的」、「分房睡+1，兩個人長期睡不好，脾氣會更差」、「分房睡11年！不會感情不好，反而是各自有好的生活品質，感情才會越來越好」。

但也有人認為，「分房睡久了…多半都會出事（聽同事說的）」、「我帶耳塞10幾年了，耳塞根本就是我的安眠藥，盡量比老公早睡就沒事了，我們不能分房睡，這樣就無法抱抱了」、「我們是分床睡，直接買兩張大床拉開距離」、「我反而是…沒有聽到老公的打呼聲睡不著」、「我都戴耳塞耶！能一覺到天亮，真的不建議分房睡」。