　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是吵架！「超多夫妻分房睡」原因太真實　過來人點頭：感情更好

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO聽聞，身邊不少夫妻因打呼選擇分房睡。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

分房睡不是因為感情變淡！一名網友訝異直呼，原本以為夫妻結婚後同床共眠很正常，沒想到身邊越來越多人坦言，早就和老公分房睡，最大原因就是對方打呼太大聲，害人整晚睡不好。文章曝光後，網友熱議，「聽到那打呼聲，只想巴下去」、「帶耳塞10幾年了，盡量比老公早睡就沒事了」。

一名網友在Threads表示，聽聞身邊不少已婚女性友人，竟然都跟老公分房睡，原因幾乎都指向同一個問題，就是另一半打呼聲太大，導致整晚難以入睡。對此，原PO好奇發問，「大家也都是嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，一派網友點頭，「對完全淺眠的老婆來說，聽到那打呼聲，只想巴下去」、「我跟孩子是睡一間，老公重睡眠、怕吵，加上會打呼，不過房事還是會有的」、「分房睡+1，兩個人長期睡不好，脾氣會更差」、「分房睡11年！不會感情不好，反而是各自有好的生活品質，感情才會越來越好」。

但也有人認為，「分房睡久了…多半都會出事（聽同事說的）」、「我帶耳塞10幾年了，耳塞根本就是我的安眠藥，盡量比老公早睡就沒事了，我們不能分房睡，這樣就無法抱抱了」、「我們是分床睡，直接買兩張大床拉開距離」、「我反而是…沒有聽到老公的打呼聲睡不著」、「我都戴耳塞耶！能一覺到天亮，真的不建議分房睡」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
369 1 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園母女慘遭聯結車撞畫面曝光！　生死未卜
張忠謀最強戰友退場！曾繁城卸任　23年傳奇畫句點
記憶體廠開獎　EPS暴增3695倍
台日韓搶洛杉磯奧運門票　韓媒示警：至少1隊出局
快訊／台積電發布重訊！　「砸近10億」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全聯「神級甜點」上架被掃空！全場一吃狂推：默默吃整條

LINE「19款免費貼圖」限時下載！小倉鼠蘑菇、ㄅㄅㄐ

不是吵架！「超多夫妻分房睡」原因太真實　過來人點頭：感情更好

到機場才發現！老婆「忘帶SIM卡、充電線」他火大　1救星被推爆

她早餐吃「1食物」血糖狂飆！營養師揭「假養生地雷」：越吃越餓

明晨輻射冷卻探15度　周四鋒面接近連3天降雨增

發票中獎！他填完資料「收驗證碼簡訊」...一輸入遭盜刷7萬

拉長交接期！她離職後「主管卻提1要求」　網看傻：拿到單子就退掉

花蓮智慧觀光亮相智慧城市展縣長率團參觀展區　互動體驗吸引來賓熱烈參與

【廣編】Hair Recipe髮的食譜首次推出　攜手康是美打造療癒香氛體驗店

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

竹科內「超高壓變電所」大火！火舌濃煙狂竄　警消搶救中

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

聰明橘貓迎接馬麻回家　不停說話撒嬌還超聽話

史金斯讚守備太精彩「讓我投得更輕鬆」　也點名多明尼加最難對付

全聯「神級甜點」上架被掃空！全場一吃狂推：默默吃整條

LINE「19款免費貼圖」限時下載！小倉鼠蘑菇、ㄅㄅㄐ

不是吵架！「超多夫妻分房睡」原因太真實　過來人點頭：感情更好

到機場才發現！老婆「忘帶SIM卡、充電線」他火大　1救星被推爆

她早餐吃「1食物」血糖狂飆！營養師揭「假養生地雷」：越吃越餓

明晨輻射冷卻探15度　周四鋒面接近連3天降雨增

發票中獎！他填完資料「收驗證碼簡訊」...一輸入遭盜刷7萬

拉長交接期！她離職後「主管卻提1要求」　網看傻：拿到單子就退掉

花蓮智慧觀光亮相智慧城市展縣長率團參觀展區　互動體驗吸引來賓熱烈參與

【廣編】Hair Recipe髮的食譜首次推出　攜手康是美打造療癒香氛體驗店

老婆嫌嘴太臭！科技男「頻冒2症狀」求救　醫一照嘆：是胃癌

新北推「綠家園專案」15年　零碎空間打造208公頃綠地

賴清德見波蘭前總統、諾貝爾和平獎得主　「自由不是統治者施捨」

經期飲食怎麼吃？5大重點穩定經血量、減少疲倦不適

鋼價才喊漲！惠譽突降中鋼展望至負向　最慘恐被降評

賴清德：台灣始終追求和平　台海和平穩定是全球安全繁榮必要元素

南港北流旁「8棟大樓建案」被拍成紀錄片！地下20層樓工程全公開

松山拚HBL冠軍2連霸　葉韋喬點名主控潘彥銘很關鍵

台灣對決！林安可對宋家豪敲安　林家正火腿首打席亮相

OPPO Find N6全球發表！「無感摺痕」搞黑科技折10萬次也無痕

《穿著Prada的惡魔》夢幻合體　安海瑟薇當場遭女魔頭無視

生活熱門新聞

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

日人來台瘋找「嘍嘿嘍嘿」餅乾！她一看包裝秒懂

「只買1時段班機」爽又舒服！網懂：長大的證明

不是說晚安！以前MSN聊完「必說1句話」　網回憶殺

新北桌遊店「新店員報到」狂曬辣照　本尊被神出！

日本拉麵店「新規定」一票傻眼！　作家：在台灣會罵翻？

夫妻7萬「生孩又繳房貸」！網揭1關鍵：也可很幸福

好市多1款「神級零食」被掃貨！她驚豔：一吃停不下來

國光女神斬渣男街頭暴哭　「逼死自己最後倔強」

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

超愛「台灣這種魚」　美妹一吃狂點頭：能永遠住這

台灣上空現長命高氣壓！鄭明典曝2影響

林志穎砸2億入手法拉利F80　他好奇「錢到底從哪來？」

台灣人開出神卡　遊戲王「超框黑魔導」要價130萬

更多熱門

相關新聞

夫妻7萬「生孩又繳房貸」！網揭1關鍵：也可很幸福

夫妻7萬「生孩又繳房貸」！網揭1關鍵：也可很幸福

台灣生育率不斷創新低，而一名網友坦言，看到一對夫妻雙薪7萬左右，剛生小孩又要扛2萬多元房貸，讓原PO不禁質疑「負擔不會很大嗎？」貼文曝光後，網友各有不同看法，「搞不好雙方長輩有支援」、「賺沒有10萬，養小孩都不容易」、「樸素一點、多陪伴，還是可以很幸福」。

竹山鎮邀150對愛侶下坪吊橋共度白色情人節

竹山鎮邀150對愛侶下坪吊橋共度白色情人節

台南機車行老闆「為救臥床妻」回火場！　夫妻倆慘成焦屍

台南機車行老闆「為救臥床妻」回火場！　夫妻倆慘成焦屍

比睡不著更慘的隱形失眠！

比睡不著更慘的隱形失眠！

台中夫妻疑欠千萬債務走絕路　18歲獨子心碎認屍

台中夫妻疑欠千萬債務走絕路　18歲獨子心碎認屍

關鍵字：

夫妻分房打呼睡覺房事

讀者迴響

熱門新聞

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

日人來台瘋找「嘍嘿嘍嘿」餅乾！她一看包裝秒懂

郭台銘賣了3架私人飛機！　背後盤算曝光

才和入獄Toyz結婚　篠崎泫日旅住水餃二代家

獨／棄科技廠 10 萬月薪！　機械系女神侯芳轉戰啦啦隊

男街頭變身人肉麥克風！金髮妹跪地賣力獻技

22歲女改住養老院　每月房租不到1000

「只買1時段班機」爽又舒服！網懂：長大的證明

約人妻性交易遭嫌臭　男還被偷8200元

篠崎泫「剛傳獄中結婚Toyz」又爆幽會水餃店二代

快訊／蘋果再突發新品

不是說晚安！以前MSN聊完「必說1句話」　網回憶殺

快訊／1張抱一天賺逾百萬　股王信驊漲停狠飆11320元新天價

新北桌遊店「新店員報到」狂曬辣照　本尊被神出！

日本拉麵店「新規定」一票傻眼！　作家：在台灣會罵翻？

更多

最夯影音

更多
白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線
多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面