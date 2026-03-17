台東推動自然遊戲成果獲國際肯定　全台唯一認證落腳森林公園

▲台東森林公園遊戲場獲IPA主席肯定。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東推動兒童遊戲權與自然共融遊戲空間成果，獲得國際關注。國際遊戲協會（International Play Association, IPA）世界總會主席Robyn Monro Miller於17日親訪台東森林公園，實地參訪「烏頭翁遊戲場」，肯定台東縣政府致力打造兒童友善遊戲環境的努力，並頒發全台唯一認證，展現台東在兒童遊戲政策與空間設計上的國際水準。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府推動兒童遊戲政策，不僅止於增加遊具設施，更著重於公共空間設計與自然環境融合，讓孩子能在安全環境中親近自然，透過自由探索與遊戲過程學習與成長，逐步打造兼具教育與生活機能的兒童友善城市。

此次來訪的Robyn Monro Miller來自澳洲，長期致力於兒童遊戲權倡議與公共遊戲空間政策推動，自2017年擔任IPA主席以來，持續推動聯合國《兒童權利公約》第31條所強調的「兒童遊戲權」，並與各國政府、城市規劃與教育領域合作，倡議將遊戲納入兒童健康發展與城市治理的重要面向。

參訪過程中，饒慶鈴陪同Miller巡禮森林公園「烏頭翁遊戲場」，向國際展示台東以自然環境為基礎，打造兒童友善空間的具體成果。Miller表示，該遊戲場不僅是遊具集合，更是一個結合自然探索與身體活動的學習場域，透過森林、生態與遊戲的整合，展現兒童友善城市的重要典範。

她進一步指出，腦科學研究顯示，兒童在自然環境中進行自由遊戲、攀爬與探索時，有助於促進神經發展（neurodevelopment），並提升感覺統合與身體協調能力；具適度挑戰性的「冒險式遊戲」（risky play），亦能培養自信、情緒韌性與問題解決能力。台東將自然與遊戲空間結合，提供支持兒童身心發展的優質環境，具高度示範意義。

台東縣政府表示，台東森林公園為縣內重要城市自然地標，擁有豐富森林綠地與濕地生態資源。近年推動「森林公園2.0」景觀升級計畫，在兼顧生態保育前提下，透過地景設計與公共空間優化，打造融合休憩、教育與自然體驗的城市綠地。其中「烏頭翁遊戲場」以台東縣鳥烏頭翁為設計意象，設置大型主題遊戲塔，結合攀爬、滑梯、繩網與地形探索等元素，提供多元且具挑戰性的遊戲體驗。

此外，遊戲場設計融入林下空間與自然地形，並採用木質等自然素材建構設施，使兒童在遊戲過程中同時接觸生態環境，實踐國際倡議的「自然遊戲（Nature Play）」理念，也逐步成為台東重要的親子休憩與戶外教育場域。

台東縣政府指出，森林公園景觀改造工程今年榮獲「台灣景觀大獎」，此次再獲國際遊戲協會主席親訪肯定，顯示台東推動兒童友善城市與自然遊戲空間的成果已逐步躍上國際舞台。未來將持續結合「森林城市」與「慢經濟」發展理念，打造更多兼具生態價值與兒童發展需求的公共空間，朝亞洲兒童友善城市標竿邁進。