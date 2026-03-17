7歲兒「包包偷塞玩具槍」！全家安檢被擋　母崩潰噴7萬重買機票

▲新加坡一名男童將玩具槍放進隨身行李，因此被安檢攔下。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／綜合報導

新加坡一名母親日前帶著一家四口準備搭乘新加坡航空的班機前往廣州，然而卻在樟宜機場的登機口被攔下。原來機場工作人員在她7歲兒子的隨身行李中找到一把「玩具槍」，而這也導致他們全家錯過航班，只能再花3000新幣（約新台幣7.4萬元）重買機票。

根據《新明日報》報導，40多歲的鄧女士事後在臉書發文稱，15日上午，他們一家原定搭乘上午8時的新航班機飛往廣州。沒想到在安檢時，工作人員在兒子的隨身包裡發現一把玩具手槍。鄧女士當場提議直接丟棄玩具槍並要求繼續登機，但安檢人員表示必須取得航警許可才能放行。

時間一分一秒流逝，當航警趕到現場時，距離班機起飛僅剩3分鐘，登機門即將關閉。由於工作人員必須按照標準程序確認所有細節，最終這家人還是來不及趕上原定航班。鄧女士表示，雖然當下備受壓力，但她理解並尊重現場人員的安全檢查流程。

鄧女士接受訪問時透露，小孩的隨身行李通常由他們自行收拾，一般都是帶些玩具和書籍。過去多次搭機都沒遇到問題，這次是頭一次碰上狀況。她坦言，「我們發現時為時已晚。這次的經歷讓我們意識到，沒檢查行李所帶來的問題。」

錯過班機後，她又再花了3000新幣（約新台幣7.4萬元）重新購買機票。原本早上8時起飛的行程，被迫改搭下午1時50分的班機，直到傍晚5時30分才抵達廣州，晚上11時許才入住位於珠海的飯店，整個行程大亂。

鄧女士在臉書發文提醒其他家長，「我公開自身經歷是想提醒各位家長，要留意孩子行李裡裝了什麼，最好反覆檢查。現在我們也知道，哪怕是玩具手銬，一旦被發現也需通知當局。」值得注意的是，兒子行李中的玩具槍最終被沒收，但同樣在包裡的玩具劍卻順利過關。

根據樟宜機場官網公告的航空安檢規定，乘客不得攜帶多種物品登機，其中明確列出球棒、球杆、釣魚竿、球棍、船槳、滑板、冰鞋、飛鏢、刀具、開瓶器、槍型打火機、仿真槍和玩具槍等物品。此外，彈藥、槍支、雙節棍、忍者飛鏢等更是被列為機場違禁品。機場方面建議民眾可至官網查詢完整的違禁物品清單，避免類似情況再度發生。