農廢變資源！台東推動稻草蓆覆蓋　強化卑南溪防塵

▲台東推動稻草蓆覆蓋強化卑南溪防塵。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化河川揚塵防制作為，並因應氣候變遷帶來的極端氣候挑戰，台東縣政府於17日在卑南溪小黃山揚塵熱點區域舉辦「稻草蓆覆蓋防塵創意宣導活動」，由台東縣環保局統籌規劃，攜手經濟部水利署第八河川分署、林業及自然保育署台東分署及縣府跨局處單位，並結合在地社區力量共同參與，透過實地施作方式，將回收稻草蓆覆蓋於河床裸露區域，將農業剩餘資材轉化為抑塵資源，展現資源循環與氣候調適並行的治理成果。

台東縣政府表示，卑南溪屬於動床型河川，受颱風豪雨沖刷及枯水期水位下降影響，河床常出現大面積細砂裸露情形；當東北季風或強陣風來襲時，易導致下風處地區懸浮微粒（PM10）濃度上升，進而影響台東市及周邊鄉鎮空氣品質。面對氣候變遷加劇河床地貌變動趨勢，縣府持續整合跨機關資源，滾動檢討揚塵防制策略，推動分區治理與多元抑制作為，兼顧環境保護與民眾生活品質，朝向永續治理目標邁進。

環保局進一步說明，本次活動採用回收稻草蓆進行區域性覆蓋，屬於水覆蓋工法之外具高度機動性的補強措施，特別適用於局部裸露區域或修復空窗期間，可有效降低風蝕強度及細砂飛揚風險。透過簡便且可快速部署的特性，有助於即時抑制揚塵問題，提升整體防制作業效率。

此外，活動亦結合社區居民實地參與，不僅提升環境教育推廣成效，也強化在地守護意識，逐步建立長期且具韌性的河川防塵機制，讓防災行動從政府推動延伸至社區自主參與。

環保局提醒，目前仍為河川揚塵好發時期，民眾可隨時留意台東空氣品質變化，並透過卑南溪空氣品質監測網（http://taitung-pm10.com/）掌握最新揚塵即時資訊，同步了解台東市及關山鎮地區氣候狀況，以利提前因應與防護。