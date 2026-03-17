快訊／國1南下154.8K「大貨車翻覆」佔3車道！　車流回堵2公里

記者戴若涵／台中報導

國道1號南向154.8K處17日下午4時36分，發生一起翻車事故！一輛大貨車因不明原因翻覆，佔用內3車道，僅外路肩可供通行，造成後方車流回堵2公里遠，高速公路局中區養護工程分局建議用路人改由三義交流道轉台13線行駛，再由后里交流道駛入國道1號續行，請用路人小心駕駛。

▲國道1號南向154.8K處17日下午4時36分，發生一起翻車事故。（圖／高速公路1968，下同）

高公局中分局表示，該起交通事故目前由國道警察第3大隊與高公局派員至現場處理交通事故中，並進行交通管制及疏導車流，由於交通事故為大型車種，且散落物較多，事故處理時間可能拉長，目前已成立緊急應變小組積極處理。

高公局中分局呼籲國道用路人，高速公路車速快，駕駛人所需之應變視距較長，駕駛途中應隨時注意與前車保持適當安全距離，因此請用路人務必遵守行車安全規定，切勿分心、疲勞駕駛或超速，並應保持良好精神及專注力，若於駕駛途中感到疲累或注意力無法集中時，可前往鄰近服務區或就近交流道駛離國道，稍作休息後再繼續行駛；如有開啟輔助駕駛仍應緊握方向盤，注意前方環境與車流變化，才能在緊急狀況下安全地煞停。

▲現場畫面曝光。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）