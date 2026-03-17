搶攻客家票倉　陳見賢提四大政策盼讓客庄文化走向國際

▲搶攻客家票倉，陳見賢（圖左）提四大政策 。（圖／陳見賢辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨新竹縣長初選參選人陳見賢近日提出客家政策藍圖，強調「談到新竹縣，就不能不談客家」。新竹縣約有68%人口為客家族群，客家文化不僅是地方歷史的根脈，更是未來地方發展的重要資產。陳見賢以「客家女婿」的身分，結合多年縣政經驗，提出「青年接棒、在地培力、客庄品牌、數位典藏」四大政策方向，希望讓客家文化從教育、產業到國際文化交流全面深化。

陳見賢表示，縣長楊文科與縣府團隊積極推動客語能力認證、校園客語沉浸式教學，並透過客家藝文展演、傳統建築保存與文化活動，讓客庄文化重新被看見。此外，也與地方電視台合作製播《後生轉屋》、《客家諺語教室》等節目，讓客家文化透過媒體進入更多家庭。陳見賢也已取得客語能力認證初級，希望以身作則，鼓勵更多年輕世代學習客語、理解客家文化。

陳見賢指出，未來將整合民政處、文化局與傳播行銷處等跨局處力量，推動四大客家政策。首先是「青年接棒」，持續推動客語沉浸式教學、校園山歌社團與青年文化活動，讓年輕世代用新的方式參與客家文化。其次是「在地培力」，建立穩定的文化團體培力制度，協助地方協會與文化團體長期發展。他表示，許多地方文化團體長期耕耘客語與文化傳承，但近年中央補助申請愈來愈困難，地方文化發展需要更穩定的制度支持。

第三是「客庄品牌」，結合客庄觀光、地方產業與藝文活動，打造具有國際辨識度的客庄文化品牌，讓文化與經濟發展相互帶動。第四則是「數位典藏」，推動客家文化影像化與數位化，建立完整文化資料庫，讓客家文化透過數位平台走向世界。

陳見賢強調，文化政策不只是節慶活動，更是城市發展的重要戰略。「文化不是懷舊，而是地方的未來競爭力。」隨著陳見賢宣布參選新竹縣長，地方政壇多位重量級人士也公開表達支持。前新竹縣長邱鏡淳過去多次肯定陳見賢長期投入地方公共事務，指出陳見賢做事踏實、對地方文化與基層需求非常了解，是少數「願意長期蹲點地方、了解鄉親需求」的政治人物。邱鏡淳也曾表示，陳見賢對新竹縣文化發展、客庄政策及地方建設都投入許多心力，是地方治理的重要人才。

近期國民黨黨慶活動中，楊文科以「時窮節乃見，板蕩識忠臣」形容陳見賢，指出在他擔任縣長期間，陳見賢是最得力的副手與左右手，無論是政策推動、地方協調或重大建設規劃，都展現高度執行力與責任感。楊文科也表示，陳見賢多年來協助縣府推動交通建設、產業發展與文化政策，是縣政穩定運作的重要力量。

陳見賢表示，新竹縣的發展來自一代又一代人的努力，客家文化更是地方共同的精神資產。他強調，自己多年來在新竹縣服務，深刻感受到客庄文化的力量，也理解地方長輩與青年對未來的期待。未來若有機會帶領縣政，將以務實治理的態度，讓客家文化不只被保存，更能成為推動地方創新與產業發展的重要動能。

「新竹縣是我們的家，客家文化是這片土地的根。」陳見賢表示，未來會持續與地方文化團體、青年世代及產業力量合作，讓客庄文化在新的時代中持續發光，也讓新竹縣在文化與產業並進的道路上穩健前行。

