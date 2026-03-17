　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

搶攻客家票倉　陳見賢提四大政策盼讓客庄文化走向國際

▲▼ 搶攻客家票倉，陳見賢提四大政策 。（圖／陳見賢辦公室提供）

▲搶攻客家票倉，陳見賢（圖左）提四大政策 。（圖／陳見賢辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨新竹縣長初選參選人陳見賢近日提出客家政策藍圖，強調「談到新竹縣，就不能不談客家」。新竹縣約有68%人口為客家族群，客家文化不僅是地方歷史的根脈，更是未來地方發展的重要資產。陳見賢以「客家女婿」的身分，結合多年縣政經驗，提出「青年接棒、在地培力、客庄品牌、數位典藏」四大政策方向，希望讓客家文化從教育、產業到國際文化交流全面深化。

陳見賢表示，縣長楊文科與縣府團隊積極推動客語能力認證、校園客語沉浸式教學，並透過客家藝文展演、傳統建築保存與文化活動，讓客庄文化重新被看見。此外，也與地方電視台合作製播《後生轉屋》、《客家諺語教室》等節目，讓客家文化透過媒體進入更多家庭。陳見賢也已取得客語能力認證初級，希望以身作則，鼓勵更多年輕世代學習客語、理解客家文化。

陳見賢指出，未來將整合民政處、文化局與傳播行銷處等跨局處力量，推動四大客家政策。首先是「青年接棒」，持續推動客語沉浸式教學、校園山歌社團與青年文化活動，讓年輕世代用新的方式參與客家文化。其次是「在地培力」，建立穩定的文化團體培力制度，協助地方協會與文化團體長期發展。他表示，許多地方文化團體長期耕耘客語與文化傳承，但近年中央補助申請愈來愈困難，地方文化發展需要更穩定的制度支持。

第三是「客庄品牌」，結合客庄觀光、地方產業與藝文活動，打造具有國際辨識度的客庄文化品牌，讓文化與經濟發展相互帶動。第四則是「數位典藏」，推動客家文化影像化與數位化，建立完整文化資料庫，讓客家文化透過數位平台走向世界。

陳見賢強調，文化政策不只是節慶活動，更是城市發展的重要戰略。「文化不是懷舊，而是地方的未來競爭力。」隨著陳見賢宣布參選新竹縣長，地方政壇多位重量級人士也公開表達支持。前新竹縣長邱鏡淳過去多次肯定陳見賢長期投入地方公共事務，指出陳見賢做事踏實、對地方文化與基層需求非常了解，是少數「願意長期蹲點地方、了解鄉親需求」的政治人物。邱鏡淳也曾表示，陳見賢對新竹縣文化發展、客庄政策及地方建設都投入許多心力，是地方治理的重要人才。

▲▼ 搶攻客家票倉，陳見賢提四大政策 。（圖／陳見賢辦公室提供）

近期國民黨黨慶活動中，楊文科以「時窮節乃見，板蕩識忠臣」形容陳見賢，指出在他擔任縣長期間，陳見賢是最得力的副手與左右手，無論是政策推動、地方協調或重大建設規劃，都展現高度執行力與責任感。楊文科也表示，陳見賢多年來協助縣府推動交通建設、產業發展與文化政策，是縣政穩定運作的重要力量。

陳見賢表示，新竹縣的發展來自一代又一代人的努力，客家文化更是地方共同的精神資產。他強調，自己多年來在新竹縣服務，深刻感受到客庄文化的力量，也理解地方長輩與青年對未來的期待。未來若有機會帶領縣政，將以務實治理的態度，讓客家文化不只被保存，更能成為推動地方創新與產業發展的重要動能。

「新竹縣是我們的家，客家文化是這片土地的根。」陳見賢表示，未來會持續與地方文化團體、青年世代及產業力量合作，讓客庄文化在新的時代中持續發光，也讓新竹縣在文化與產業並進的道路上穩健前行。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
369 1 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
峇里島將「完全停擺」24小時！　航班全面暫停
台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了
4檔飆股「抓去關」新名單！
快訊／桃園車禍　驚傳「母與1歲女兒」命危！
伊朗革命衛隊「點名15家美企」　預告攻擊
快訊／竹科變電所大火「再添1死」！
快訊／台中醫美「玖玖零」無預警倒閉！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

多國政要齊聚玉山論壇　古屋圭司重申：日本絕對不會坐視「台灣有事」

蔡英文發聲：衷心期盼在國安事務上　朝野政黨盡最大努力攜手合作

柯文哲聲請解除境管赴日遭駁　陳佩琪悲喊「他犯了什麼」擬抗告

點王義川不選桃園市長3原因！　凌濤：賴清德以「自備糧草」逼退

中國海警連續2天侵擾金門海域　海巡1對1併航監控強勢驅離

瓜地馬拉交通次長訪台　盼與台灣電動巴士業合作邁向淨零未來

搶攻客家票倉　陳見賢提四大政策盼讓客庄文化走向國際

將「Chinese」改為「Taiwan」　文總確定英文更名為「NCAT」

中選會委員綠營3人選落馬　行政院：會再提不同人選讓在野黨補足誠信

「咬過又刷醬」挨批！黃國昌道歉了　網傻眼：錯把鳥蛋當魚蛋

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

竹科內「超高壓變電所」大火！火舌濃煙狂竄　警消搶救中

聰明橘貓迎接馬麻回家　不停說話撒嬌還超聽話

史金斯讚守備太精彩「讓我投得更輕鬆」　也點名多明尼加最難對付

國3甲水泥車翻覆！車頭全爛「駕駛臟器外露嵌車內」慘死

多國政要齊聚玉山論壇　古屋圭司重申：日本絕對不會坐視「台灣有事」

蔡英文發聲：衷心期盼在國安事務上　朝野政黨盡最大努力攜手合作

柯文哲聲請解除境管赴日遭駁　陳佩琪悲喊「他犯了什麼」擬抗告

點王義川不選桃園市長3原因！　凌濤：賴清德以「自備糧草」逼退

中國海警連續2天侵擾金門海域　海巡1對1併航監控強勢驅離

瓜地馬拉交通次長訪台　盼與台灣電動巴士業合作邁向淨零未來

搶攻客家票倉　陳見賢提四大政策盼讓客庄文化走向國際

將「Chinese」改為「Taiwan」　文總確定英文更名為「NCAT」

中選會委員綠營3人選落馬　行政院：會再提不同人選讓在野黨補足誠信

「咬過又刷醬」挨批！黃國昌道歉了　網傻眼：錯把鳥蛋當魚蛋

兩代選秀狀元對決！　「胖虎」威廉森轟27分助鵜鶘近12戰8勝

劉樸舊疾復發「抱怨陳大天裝死」　委屈淚喊：誰來理解我

虎科大深耕DOC計畫19年　推動數位學習成果獲肯定

屏東林邊整片太陽能板狂燒！現場畫面曝　環保局：最重可罰500萬

多國政要齊聚玉山論壇　古屋圭司重申：日本絕對不會坐視「台灣有事」

愛買量販芭樂12元！家樂福「青森農產」報到　頂級青天霹靂米開賣

伊朗新最高領袖拒停火！嗆美以「未屈服前不談和平」

車輛突故障受困橋面　都蘭警即時協助排除危機

陸知名卡通「寶寶巴士」置入「4P成人廣告」！官方開罰137萬元

終於等到這功能！ 安裝Win11時可自訂使用者資料夾名稱

【這一轉太可怕】轎車未注意路況直接轉彎　機車騎士慘被撞飛！

政治熱門新聞

被點名對決蔣萬安　謝震武回應了：2026我一定不會缺席

快訊／飛官辛柏毅失蹤逾2個月　空軍尋獲失事F-16V黑盒子

黃國昌爆放棄了！　被柯文哲比下去

黃國昌掃街被狂嗆白營都嘆氣　「川蘇對決」漸明朗

將「Chinese」改為「Taiwan」　文總確定英文更名為「NCAT」

馬辦人事地震　蕭旭岑離職「言行不代表馬英九」

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

謝龍介民調慘輸陳亭妃　媒體人點3硬傷：國民黨要繃緊神經了

點名韓國瑜、藍白無誠信　卓榮泰：會再送落選的中選會3人名單　　

藍青年逆風挺蕭敬嚴　批國民黨破口是鄭麗文

堵麥問李貞秀「空氣質詢」　劉世芳怒瞪記者：碰到我了覺得被騷擾

TVBS民調／台南「妃龍大戰」　陳亭妃53%大勝謝龍介23個百分點

伊朗「超限戰」符合牛頓第三定律　郭正亮曝現實結局

直言馬英九「破門令」切割蕭旭岑　他分析背後盤算：馬還是最後贏家

更多熱門

相關新聞

陳見賢提出AI城市戰略　要打造「AI科學教育館」

陳見賢提出AI城市戰略　要打造「AI科學教育館」

國民黨新竹縣長初選參選人陳見賢昨於政見發表會中，針對文化傳承、人工智慧治理、社會福利到交通建設等提出施政藍圖。陳見賢表示，「每一位縣民都是新竹縣進步的動力」，打造新竹縣下一階段的發展基礎。

藍竹縣長初選政見發表會　陳見賢拋：生第四胎以上補助10萬元

藍竹縣長初選政見發表會　陳見賢拋：生第四胎以上補助10萬元

國民黨的新竹難題　是否會團結歸隊將成為最大變數

國民黨的新竹難題　是否會團結歸隊將成為最大變數

新竹縣自媒體工會成立　陳見賢：保障創作者勞健保制度

新竹縣自媒體工會成立　陳見賢：保障創作者勞健保制度

新竹縣「幫青年找幸福」第5年！　陳見賢推戀愛冒險計畫

新竹縣「幫青年找幸福」第5年！　陳見賢推戀愛冒險計畫

關鍵字：

客家陳見賢客庄文化

讀者迴響

熱門新聞

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

日人來台瘋找「嘍嘿嘍嘿」餅乾！她一看包裝秒懂

郭台銘賣了3架私人飛機！　背後盤算曝光

才和入獄Toyz結婚　篠崎泫日旅住水餃二代家

獨／棄科技廠 10 萬月薪！　機械系女神侯芳轉戰啦啦隊

男街頭變身人肉麥克風！金髮妹跪地賣力獻技

22歲女改住養老院　每月房租不到1000

「只買1時段班機」爽又舒服！網懂：長大的證明

約人妻性交易遭嫌臭　男還被偷8200元

篠崎泫「剛傳獄中結婚Toyz」又爆幽會水餃店二代

快訊／蘋果再突發新品

不是說晚安！以前MSN聊完「必說1句話」　網回憶殺

快訊／1張抱一天賺逾百萬　股王信驊漲停狠飆11320元新天價

新北桌遊店「新店員報到」狂曬辣照　本尊被神出！

同志刺死男大生辯遭傳性病　友打臉

更多

最夯影音

更多
白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線
多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面