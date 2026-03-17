面對突發災害不慌亂　台東強化第一線醫療應變量能





▲台東縣舉辦災難醫療救護初階訓練。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化基層醫療體系面對重大災害的應變能力，台東縣衛生局於3月16日至17日舉辦「災難醫療救護初階教育訓練」，邀集縣內各衛生所及相關醫療人員參與，透過課程講授、技能操作與桌上模擬演練，全面提升第一線人員在災害情境中的醫療處置與跨單位協同作業能力。

台東縣衛生局長孫國平到場關心訓練情形，並為參與醫護人員加油打氣。他表示，近年極端氣候與各類突發事件頻繁發生，災害應變能力已成為公共衛生體系不可或缺的一環。回顧去年花蓮光復地區災害應變經驗，凸顯基層醫療體系在第一時間投入救護的重要性，尤其衛生所人員往往是最早接觸受災民眾的關鍵角色，因此平時的訓練與整備更顯關鍵。

孫國平指出，為全面提升台東縣災難醫療應變量能，今年已要求各衛生所規劃人員參與相關訓練，透過系統化課程與實務演練，使第一線人員熟悉災害醫療指揮系統（ICS）、檢傷分類、止血急救及醫療站運作等核心技能，確保災害發生時能迅速動員、有效分工，維持醫療救護體系順暢運作。

衛生局進一步說明，本次訓練除涵蓋災難醫療體系介紹與指揮架構課程外，也透過分組技能訓練與桌上模擬演習，實際演練醫療站設置、檢傷分類及傷患後送流程，強化團隊合作與臨場應變能力。

台東縣衛生局表示，未來將持續推動相關教育訓練，逐步建構更具韌性的災難醫療體系，提升整體應變效能，守護縣民生命安全與健康。