法律系男大生「盧小小」硬上13歲少女還偷拍　法官一查竟是累犯

▲法律系學生阿文對國中少女性交得逞，遭判10月有期徒刑。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

台中某科大法律系男學生阿文（化名），在網咖包廂內對就讀國中的13歲少女軟磨硬泡，要求少女擁抱、摸胸、口交得逞，少女發現阿文疑拿手機偷拍，憤而報警。一審依對14歲以上未滿16歲的女子性交罪判刑10月，全案上訴後，台中高分院查出，阿文還有類似的前案在身，先前才獲緩起訴，卻又在緩起訴期間再犯同類型性犯罪，認為上訴無理由，予以駁回。

檢警調查，阿文是某科技大學財經法律系學生，2025年7月13日，他在某網咖門口搭訕1名年僅13歲的國中少女，並與少女互加IG好友；同年月22日，阿文邀約少女一起玩網路遊戲，在同一間網咖包廂內不斷詢問能否擁抱，少女不堪其擾勉為同意。

阿文見少女同意得寸進尺，又從後環抱、將手伸進少女內衣，持續撫摸其胸部達3分鐘，隨後又一直央求少女進行口交行為，少女再次經不起要求，勉強同意。後因少女發現阿文疑拿手機偷拍性交過程，由少女母親向警方報案，檢方偵查起訴。

台中地院一審時認為阿文僅知少女就讀國中二年級，不確定少女是否已滿14歲，欠缺犯罪故意，而阿文坦承犯行，並以6萬6000元與少女達成和解，法官依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，處有期徒刑10月。檢察官認為阿文還犯有對未滿14歲女子強制性交罪，提起上訴；阿文則請求以刑法第59條減刑、自己並無前案紀錄為由，同樣上訴。

但台中高分院根據少女偵訊證詞得知，雖其曾有口頭拒絕，最後均不堪阿文央求請託而勉為同意，認為檢察官上訴無理由；另一方面，雖阿文稱自己沒有前案紀錄，但根據台中地檢署113年的緩起訴處分顯示，阿文曾有與本案同類型的性犯罪，且還在緩起訴期間再犯本案，惡性非輕，加上阿文本身是法律系學生，受大學法治教育，本應較一般人更為知法守法，卻又不斷犯案，認定檢察官、阿文的上訴都為無理由，駁回上訴維持一審原判。仍可上訴。