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悍女法院內打律師踹媒體！台中地院無作為...竟把旁聽席全趕出去

地方中心／台中報導

台中地院今發生離譜案件，一名林女因為毆打律師遭起訴，今日還沒開庭前，又動手打台中律師公會理事長吳中和巴掌，要求吳把「媒體名單」交出來，又踹一名記者，不斷出口辱罵在場多位律師，也未被依現行犯逮補。開庭後，林女又不肯配合確認人別，雙眼緊盯旁聽席，法官吳欣哲竟然援引法院組織法，改為不公開審理，把在場人「全請出」。

▲▼吳中和。（圖／地方中心攝）

▲台中一名林女毆打律師起訴6罪，今日開庭竟然又當眾毆打律師公會理事長吳中和巴掌。（圖／地方中心攝）

本案源起一名林女（45歲）因為姊弟財產糾紛，林女弟弟對姊姊提告，林女對弟弟的2名律師出言辱罵、攻擊。林女作為惡劣，竟然持著不明液體，在法院外埋伏，緊緊跟著女律師到小巷，開始潑灑液體、動手拉扯頭髮、手臂，甚至案件上訴到高分院後，林女還當庭恐嚇要殺掉律師。

檢方認為，林女先後對對造之2名律師不滿，法敵對意識非低，依傷害、強制、恐嚇危安、公然侮辱、誹謗及法院組織法、妨害法庭秩序等6罪起訴，建請法院從重量刑。

▲▼吳中和。（圖／地方中心攝）

▲林女今日下午在地院內失控，法警竟然無法控制林女，無積極作為。（圖／地方中心攝）

林女涉犯刑法這案，今日在台中地院開庭，林女見到法庭外有許多關心此事的律師，並且曾發文斥責林女的台中律師公會理事長吳中和在場，立即上前挑釁。

林女不斷質問：「記者名單交出來！這種場面滿意了嗎？」還不斷質問在場人員姓名，靠近律師公會理事長吳中和後，突然搧了吳一巴掌，讓在場10多名律師相當震驚，質疑法警應該用現行犯將人逮捕。

第一警分局獲報到場「支援」本就不會使用約束力的地院法警，趕緊將兩造分開，但林女還是不斷叫囂約莫1小時，警方先確認吳中和與一名記者是否要提告，林女情緒才稍微平靜，又與經過現場的律師發生衝突，想要上前吵架，被支援員警與法警分開。

本案該庭是下午3點開始審理，拖到下午4點才順利進入法庭。林女在庭上連第一個程序「確認人別」都不肯配合，雙眼死死緊盯旁聽席的律師以及記者，還嗆「他們知道我的名字！吳中和後面的長髮律師，你瞪什麼瞪？」

法官吳欣哲諭知，有鑒於被告於前一次準備程序庭有不當互動，今日當庭不斷注視、拒絕回答，經法院告誡仍不停止，援引法院組織法第86條、89條，本件傷害罪庭改為不公開審理，請旁聽席離庭。

▲▼吳中和。（圖／地方中心攝）

▲吳中和認為，法院作為讓人失望。（圖／地方中心攝）

此舉引起眾多律師不滿，認為是「解決不了有問題的人，反而請旁聽席出去」，質疑地院維持秩序方法太過軟弱，倘若今日是法官或檢察官遭毆打，法警馬上就會控制林女，甚至聲押。

吳中和說，林女對律師、對記者有極大的仇視與仇恨，不斷要他交出記者名單，如果連律師跟記者都沒辦法維護自己的安全，要如何維護自己的正義，一定會提出告訴，林女是現行犯，但是法警不作為，只是消極安撫。又林女不是第一次犯案，明顯有反覆實施之虞，應該有羈押要件，但是林女今天又攻擊，法院一點積極作為都沒有，法院改為不公開審理，也令人訝異，想不通，應該要制止被告，不是把旁聽席的人趕出去。

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