泰緬邊境驚險跳車！　4名陸客遭人口販子誘騙上演「大逃殺」

▲ 四名大陸人被騙去泰國差點被賣到緬甸，途中跳車成功逃生 。（圖／翻攝 紅星新聞）

記者任以芳／綜合報導

泰緬邊境驚傳重大人口販運未遂案！4名大陸籍男女近日遭犯罪集團誘騙至泰國後，隨即被強押上車準備轉賣至緬甸。在生死關頭，4人於行駛的皮卡車中奮勇跳車並大聲呼救，引起周圍居民注意，嚇得司機棄車逃逸。泰國警方與中國駐泰大使館隨即介入，目前4人已平安返回中國，泰國當局正全力追緝涉案的人口販運組織。

這起如同電影情節般的驚險脫困事件發生於3月9日晚間9時30分左右。泰國達府湄索縣（Mae Sot）縣長坎塔蓬證實，獲救的4人分別為兩男兩女，他們在距離泰緬邊境莫伊河（Moei River）僅500公尺的十字路口集體跳車求援。

根據路口監視器畫面顯示，事發當時一輛白色皮卡車正高速行駛，坐在副駕駛座的陸籍男子突然推開車門縱身跳下，隨即衝向後車門試圖營救同伴。

司機見狀猛踩油門加速企圖阻止，但該名男子不顧危險再次跳上行駛中的車輛，成功拉開車門讓後座3名同伴相繼逃脫。巨大動靜驚動附近居民紛紛出門查看，涉案司機當場棄車沒入夜色中逃逸。

當地社區負責人隨即帶領驚魂未定的4人前往湄索警局報案。4人向警方泣訴，他們是被人設局騙到泰國，該人口販運組織原計畫將他們強行運往緬甸。警方查閱入境紀錄發現，這2男2女於3月6日從泰國清邁入境，隨即被不明人士帶往達府，落入犯罪集團手中。

由於擔心人口販運組織成員隨時會折返報復，4人向警方表達了強烈恐懼，希望能盡快離開邊境地帶。在泰國警方協助下，4人於10日搭乘長途客運前往曼谷，隨後由大故駐泰大使館接手安置。目前，大使館已安排4人平安返回中國。

泰國警方表示，雖然涉案司機目前仍然在逃，但已掌握該輛白色皮卡車等相關證物。警方目前正針對這起誘騙及人口販運指控展開大規模調查，並加強泰緬邊境的巡邏，防範類似犯罪行為再次發生。