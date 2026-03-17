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全聯麻糬年銷3億「補財庫拜拜最夯」　不加防腐劑保存秘訣公開

▲▼全聯「花生麻糬」年銷量超過百萬顆。（圖／業者提供）

▲全聯「花生麻糬」年銷量超過百萬顆。（圖／業者提供）

記者林育綾／南投報導

農曆2月初二「土地公頭牙」將至，不少民眾會準備麻糬祭拜，象徵「黏財、黏福」。全聯表示，甜點品牌We Sweet當中的「花生麻糬」，因有「好事發生」寓意，長年穩居銷售冠軍，年銷量突破百萬顆，全麻糬類商品近3年也明顯成長，一年業績超過3億元，今（17）日也公開製造商的生產流程、不加防腐劑的保存秘訣。

全聯行銷協理劉鴻徵透露，全聯在七夕情人節開始推「麻糬」，主打屬於東方人的甜品；後來還得知，很多人拜土地公也會拜麻糬，傳言是神明愛吃的食物，會「黏財、黏福」，因此也搶攻信仰商機。根據內部資料，2025年We Sweet麻糬類商品業績已突破3億元，累計銷售超過600萬盒，佔所有甜點類別中的10%。

▲▼全聯We Sweet 麻糬系列，由全球最大麻糬製造商「家會香食品」製造。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯We Sweet 麻糬系列，由全球最大麻糬製造商「家會香食品」製造。（圖／記者林育綾攝）

●全球最大常溫麻糬製造商

全聯We Sweet 麻糬系列，由全球最大麻糬製造商「家會香食品」製造，產品外銷超過70國，年營收約25億元。工廠長年專注於麻糬、大福、黑糖涼糕等品項，從蒸炊、攪拌、包餡到包裝檢測，建立完整製程。

在前端的蒸炊製程，家會香導入了16台蒸煉機台，每台造價超過200萬元，並另外投入設備金額20%以上進行客製化改裝。

▲▼全聯We Sweet 麻糬系列，由全球最大麻糬製造商「家會香食品」製造。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯We Sweet 麻糬系列，由全球最大麻糬製造商「家會香食品」製造。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯We Sweet 麻糬系列，由全球最大麻糬製造商「家會香食品」製造。（圖／記者林育綾攝）

現場每日可蒸炊約300鍋糯米漿，產出約100噸麻糬粿皮，可製成「超過100萬顆麻糬」，若把麻糬堆疊起來，高度相當於「98座台北101」。

蒸炊完成後，再由22台攪拌設備進行熟成攪拌，並透過全程加熱工法，讓粿皮在攪拌過程維持穩定狀態，形成麻糬特有的軟Q口感。

▲▼全聯We Sweet 麻糬系列，由全球最大麻糬製造商「家會香食品」製造。（圖／記者林育綾攝）

▲為了維持口感，黑糖涼糕堅持手工現切。（圖／記者林育綾攝）

●「黑糖涼糕」全手工現切

除了「花生麻糬」是最熱銷基本款，「黑糖涼糕」則是另一款不能忽略的長銷人氣商品，採用「18刀手工現切工法」，堅持由人工逐塊切製，不走全自動包餡路線，

家會香說明，這會讓黑糖涼糕在切面、厚薄、口感上更細緻，入口呈現近似日式蕨餅的Q彈滑嫩感，也成為回購率最高的品項之一。

▲▼全聯We Sweet 麻糬系列，由全球最大麻糬製造商「家會香食品」製造。（圖／記者林育綾攝）

▲延長保鮮期最重要的關鍵之一，就在於封口完整度。（圖／記者林育綾攝）

●不加防腐劑怎麼保存？多重檢測、封口技術

全聯We Sweet麻糬系列皆「不添加防腐劑」，為了維持穩定品質，家會香從製程到包裝皆層層把關，嚴格控管人員衛生、設備清潔、空氣落菌監測、原物料品質。

其中，延長保鮮期最重要的關鍵之一，就在於封口完整度。家會香透過客製化食品包裝線，強化封口密合性與包裝穩定，完整保存商品新鮮度，讓麻糬在不添加防腐劑的情況下，依然能維持良好口感與品質。

▲▼家會香透過客製化食品包裝線，強化封口密合性與包裝穩定。（圖／記者林育綾攝）

▲食安管理上，也使用「食品X光檢測設備」，可檢出細小異物。（圖／記者林育綾攝）

在食品安全管理上，也建立嚴密的多重檢測流程。產品成型後，需先通過第一次金屬檢測；進入包裝階段後，再進行第二次金屬檢測；最後還需通過全台唯一率先使用的「食品X光檢測設備」可檢出最細小的異物，包括0.6毫米不鏽鋼、1.0毫米陶瓷石頭、1.5毫米玻璃，進一步將異物風險降到最低。

●春茶賞限定新品「抹茶紅豆大福」

除了「花生麻糬」，全聯We Sweet 甜點有多項熱銷麻糬，人氣品還有「老鷹紅豆日式大福、老鷹紅豆麻糬、客家花生糰子、芋頭大福、黑糖涼糕」等。

即日起至4月9日「春茶賞」，還特別推出新品「抹茶紅豆大福」，讓消費者在節慶祭拜、平日解饞、季節嚐鮮之間，都有不同選擇。

▲▼全聯We Sweet 麻糬系列，由全球最大麻糬製造商「家會香食品」製造。（圖／記者林育綾攝）

▲「花生麻糬」售價55元。（圖／記者林育綾攝）

●全聯甜點新包裝

此外，近年消費者挑甜點不只在意口味，也會看外觀與包裝，全聯今年同步替We Sweet推出新包裝，依瑞士捲、蛋糕、千層、起司派塔、點心菓子、布丁泡芙、麻糬大福、甜湯等8大類，設計不同視覺風格，讓消費者站在甜點櫃前更容易辨識品項與口味。

★全家新品甜點

全家旗下甜點品牌「minimore」，網友戲稱為「被便利商店耽誤的甜點店」，近期推出新品，主打「神仙混搭風」顛覆想像，3月18日起於全台門市開賣。

▲▼全家推出甜點新品。（圖／業者提供）

▲全家推出甜點新品，將於3月18日登場。（圖／業者提供）

新品中「抹茶QQ蛋糕捲」結合日系Q皮蛋糕捲與minimore高人氣麻糬元素，外層Q彈、內餡柔軟，抹茶風味層層堆疊；「酒香提拉米蘇泡芙」則把熱銷提拉米蘇變身泡芙，並結合滴管設計，讓消費者自行注入咖啡酒糖水，增添DIY樂趣；「一顆布丁捲蛋糕」更直接把整顆布丁包進蛋糕捲中，視覺與口感都相當吸睛。

除了話題新品，minimore也同步擴充甜點陣容，推出提拉米蘇巴斯克、巧克力雙餡Q皮雪燒、青檸紅茶馬卡龍等多樣選擇，滿足不同甜點控的喜好。

▲▼全家推出甜點新品。（圖／業者提供）

▲全家minimore全系列甜點，3月18日至3月31日「任選兩件享69折」。（圖／業者提供）

為慶祝新品上市，3月18日至3月31日，minimore全系列商品「任選兩件享69折」優惠，搭配Let’s Café中杯以上指定咖啡，加購指定甜點還能再享半價。

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