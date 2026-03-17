【廣編】Hair Recipe髮的食譜首次推出　攜手康是美打造療癒香氛體驗店

▲「Hair Recipe髮的食譜」推出全新「玫瑰蜜茶系列」。



圖、文／Hair Recipe髮的食譜提供

以天然養護頭皮聞名的天然洗髮品牌「Hair Recipe髮的食譜」今季推出全新「玫瑰蜜茶系列」加重專注於深層奢養髮絲，重現柔順光澤的極致髮質體驗。系列帶來茶木玫瑰香氛，如晨露輕拂東方玫瑰綻放，融合冷冽岩茶的木質花香調，香氣層次豐富且清新脫俗，打造一場天然療癒的芳香盛宴，讓頭皮與髮絲的呵護躍升為高級享受。Hair Recipe髮的食譜與康是美攜手合作於指定門市開設療癒香氛體驗店，讓消費者親臨感受細膩香氣與天然養護。

全新上市玫瑰蜜茶系列包含洗髮露、護髮精華與品牌首次推出的精華髮油，採用高活高純粹取配方，延續品牌「先淨後補」的天然配方養護。「蜜茶多酚」擔任起深層淨化頭皮毛囊的重擔，有助於後續「玫瑰精粹」的深層滋養效能，進而強化髮根、讓髮絲重現活力光澤！精華髮油質地水感輕盈，瞬間被髮絲吸收，專為修護乾枯、染燙受損髮質設計，髮絲柔軟滑順，髮質如獲新生。

康是美療癒香氛體驗店特別推出限量禮遇，凡於活動期間每週六日購買Hair Recipe髮的食譜任兩件正裝產品，即可獲得質感擴香石一份。此外，消費Hair Recipe髮的食譜滿額達888元，還可享有立即折價100元的驚喜優惠！