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必勝客邪教比薩「鹹酥雞+OREO」回歸　還吃得到魷魚圈、甜不辣

▲必勝客邪教比薩「鹹酥雞+OREO」回歸。（圖／必勝客提供）

▲必勝客邪教比薩「鹹酥雞+OREO」回歸。（圖／必勝客提供）

記者黃士原／台北報導

睽違4年，必勝客「OREO餅乾台味鹹酥雞比薩」限時回歸，不僅在比薩上鋪滿鹹酥雞、魷魚圈、甜不辣等台味炸物，還打造出視覺與味覺雙重衝擊的「黑脆可可起司餅皮」，即日起限時3周販售，原價849元，單點嚐鮮價429元。

說到台灣小吃，絕對少不了香氣撲鼻、罪惡感爆表的鹹酥雞，必勝客再度推出的OREO餅乾台味鹹酥雞比薩，鋪滿了網友票選的鹹酥雞攤「必吃排行榜Top3」，包含鮮嫩多汁的火紅鹹酥雞、Q彈鮮美的魷魚圈以及外酥內軟的甜不辣。為了還原鹹酥雞風味，也特別灑上九層塔、洋蔥、蔥花、胡椒粉。

▲必勝客邪教比薩「鹹酥雞+OREO」回歸。（圖／必勝客提供）

▲必勝客「OREO餅乾台味鹹酥雞比薩」特別的是搭配「黑脆可可起司餅皮」。（圖／必勝客提供）

這款邪教比薩最特別的是搭配「黑脆可可起司餅皮」，一整圈帶有醇厚可可香氣的OREO，整齊鋪在芝心餅皮外圈，最後撒上帕馬森起司，看似反差的鹹甜組合，卻是最佳拍檔。

OREO餅乾台味鹹酥雞比薩即日至4月6日限時登場（售完為止），3月23日只在PK APP販售，3月24日起於全通路（必勝客門市、官網、PK APP）正式販售，原價849元，單點嚐鮮價429元。

▲三商炸雞4月7日前推出外帶優惠。（圖／三商餐飲提供）

另外，三商炸雞4月7日前推出外帶優惠，點購6塊義式炸雞桶，即可獲得8塊滋汁綜合桶，整組套餐原價750元，特惠價369元（義式炸雞桶可選擇原味或辣味）。新品避風塘炸雞也有優惠，6塊避風塘炸雞原價450元，特惠價199元。10隻青花椒二節翅原價200元，特惠價99元。

三商炸雞3月20日開賣炸水餃，推出新品義式肉醬起司炸水餃，加購優惠價69元。

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