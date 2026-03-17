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今年網購詐騙案暴增6735件　刑事局：7-11賣貨便成主要管道

▲刑事局揭露詐團網購詐騙民眾的對話內容和相關數據。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局揭露詐團網購詐騙民眾的對話內容和相關數據。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

2026年1月至2月間，隨農曆年節前後網路交易需求升高，詐騙集團利用拍賣平台及社群媒體交易情境，假冒買家接觸個人賣家，誘導進行金流操作與身分驗證，衍生信用卡盜刷與帳戶款項損失案件。依165打詐儀錶板統計，該期間網路購物詐騙報案件數達6735件，顯示相關風險持續升高。

刑事局分析，近期案件多以「假買家誘騙賣家」模式。詐團先於FB、Instagram、Dcard等平台搜尋個人賣場，主動私訊表達購買意願，並以「保障交易安全」為由，要求賣家透過7-11賣貨便、全家好賣+或其他物流平台建立交易連結，營造交易程序正當之外觀。

▲刑事局揭露詐團網購詐騙民眾的對話內容和相關數據。（圖／記者張君豪翻攝）


▲刑事局揭露詐團網購詐騙民眾的對話內容和相關數據。（點圖放大／記者張君豪翻攝、下同）

在賣家提供連結後，詐騙者再以「訂單異常」或「系統無法下單」等理由，轉而提供所謂「客服連結」。該連結均為仿冒頁面，內容以「尚未完成實名驗證」或「未簽署金流協議」為由，要求賣家進一步操作。過程中，詐騙者可能要求提供網路銀行轉帳QR code或信用卡一次性驗證碼（OTP），致使帳戶資金遭提領或盜刷民眾信用卡。

警方指出，在誘騙過程中，詐騙者常以急迫語氣強調「帳戶將被凍結」或「影響交易完成」，形成時間壓力，促使賣家在未充分查證情況下依指示操作。相關案件顯示，詐騙流程多集中於交易連結建立後的「客服介入」階段。

進一步統計顯示，在6735件報案中，有3577件涉及平台遭冒用，其中以7-11賣貨便2656件為最多，其次為全家好賣+379件、嘉里大榮貨運51件、順風速運47件，另包括Threads客服43件、Facebook客服39件及其他類型362件。相關數據反映物流與交易服務流程已成為詐騙利用的主要環節之一。

▲刑事局揭露詐團網購詐騙民眾的對話內容和相關數據。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示，現行交易機制中，平台介面與客服識別常被詐團仿冒，相關業者仍需精進用戶辨別防偽措施。警方建議各平台及通路業者，應於實體寄貨區及線上服務介面強化詐騙案例揭露與操作警示，降低使用者誤判風險。警方提醒，網路交易過程中，如對方要求進行「實名認證」、「金流簽署」或提供QR Code、OTP等敏感資訊，均應提高警覺並停止操作；如遇可疑情形，可撥打165反詐騙專線或利用165打詐儀錶板查詢相關資訊。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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