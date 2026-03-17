解放軍深化政治整訓　罕見披露新報銷流程：士兵有權叫停問題招標

▲日前，解放軍第71集團軍某旅組織基層風氣監督員和司務長向黨旗宣誓 。（圖／翻攝 中國軍網）

記者任以芳／綜合報導

大陸財政部於兩會期間公佈今年軍費編列為1兆9095.61元人民幣，（約新台幣8.77兆元），較去年增長7%。過去外界對大陸國防支出一直是霧裡看花，解放軍報今（17）日刊登一篇以為題「把每一分錢都用在刀刃上」的報導，「罕見」披露軍隊經費目前報銷、採購、發放等流程，甚至透露某軍隊一名士兵發現招標有問題立刻「叫停」，有意宣揚與強化解放軍決心推進軍事預算管理改革，確保「把每一分錢都用在刀刃上。」

大陸日前開兩會期間，中共中央軍委主席習近平出席十四屆全國人大四次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，「強化經費使用全鏈條管控和績效評估，把每一分錢都用在刀刃上。」

兩會結束後，解放軍報今17日刊登一篇文章標題為「軍報記者尋根行 把每一分錢都用在刀刃上」。該名記者前往位於三灣村某軍營部隊，文章特地使用「深化政治整訓」、「新風正氣」、「每一筆錢都花在陽光下」來形容，目前該部隊經費使用最新情況。

該文稱，「走進陸軍某旅一間辦公室，風氣監督員王鵬飛正登錄線上監督平台。來自網路採購辦公室的一條信息自動彈出，十連本季度第二次申領野外訓練器材，同比增幅明顯，請核查。」

該名記者稱，目睹了一次針對野外訓練器材採購的即時核查，部隊的司務長需逐一出具採購說明、招標比價及入庫記錄，經核對流程清晰且憑證齊全後，監督員方在平台報請「通過」。這筆開支從預警到銷帳的全流程報告，會同步顯示在平台首頁與連隊電腦屏上，實現經費流向實時可查、全程可溯，部隊花的每一筆錢都看得到。

該旅領導介紹，「針對以往個別單位在經費使用中存在的執行打折扣、搞變通等問題。」現在旅黨委系統梳理計劃、採購、審批、發放等全環節責任，既明確「誰來批、怎麼用」，也排查「何處易失控、如何防失控」，形成清晰的權責清單。

「政治整訓不斷深化，推動基層風氣向上向好。」該旅領導說，有定期組織經費管理人員與風氣監督員開展「廉政體檢」「廉政培訓」活動；設立網上紀檢信箱、開通24小時監督熱線、搭建線上監督平台等，暢通民主監督渠道，全方位監督用錢用權行為。

除了部隊報帳開始走線上制度，招標過程也得公開透明。報導稱，採訪記者旁聽蘇北平原某陸軍某旅一場副食品直播招標會。風氣監督員黃華昇發現，兩家公司代理人屬地相同、標書雷同，涉嫌串標，當場叫停。

旅紀檢監察科科長解釋，「深化政治整訓」以來，一旦發現違規苗頭，無論職務高低，人人有權質疑、叫停糾偏，要把「把權力關進制度籠子。」

一名指導員說，「如今流程規定標準清晰、環節透明，官兵心裡亮堂，部隊風氣更清朗。」

報導繼續舉例，「深化政治整訓」過程中，陸軍某旅去年下半年演習時發現，協同訓練對無人機需求激增，但專業模擬靶機價格高昂且未列入年度預算。

工程師張馳提議「動手自主革新」，主張透過購買關鍵零件自行組裝，不僅成本低，更能精準對接實戰需求，且經費報批更具時效性。

這份「計畫外」的革新方案報請機關後，旅部立即將其列為重點項目，並主動靠前服務，優先保障經費與資源。風氣監督員韓世東指出「這些無人機是官兵自主革新組裝的，不到半年已形成戰鬥力。」

強化「政治整訓」前後差異，報導引述某中隊長談話，「營連有了更多自主權，小額開支快捷辦理，急需項目走『綠色通道』，官兵更能專注訓練。」

該報導最後引述習近平之前談話，管財理財既需要依法依規，也離不開清正廉潔、向戰務戰、敢管善管、講求實效的好作風。唯有如此，方能進一步加強軍事治理，開創高質量發展新局面。