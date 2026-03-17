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晚睡跟少睡哪個更傷身？　陸專家還提醒：睡前不要運動

▲睡眠不足是不少現代人的通病。（示意圖／CFP）

▲睡眠不足是不少現代人的通病。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

長期熬夜被認為是猝死的重要風險因素之一，不少人習慣晚睡或睡眠不足，卻忽略對身體帶來的長期傷害。中國專家提醒，無論是「睡太晚」還是「睡太少」，都會對健康造成不同程度影響。

據《極光新聞》報導，若將人體比喻為電池，睡得晚就像把電量耗到見底才充電，甚至過度使用；而睡得少則像每次只充一點電，兩種情況都會讓身體長期處於「虧電」狀態。理想的作息應是在固定時間入睡，維持6至8小時完整睡眠。

▲。（AI協作示意圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

▲長期凌晨後才入睡，會打亂生理時鐘，造成情緒低落與腸胃功能失調。（AI協作示意圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

睡太少與睡太晚　哪個傷害更大？

專家指出，兩者其實都會對健康造成負面影響。若每天睡眠少於6小時，短期內會出現注意力下降、情緒不穩與免疫力降低，長期則可能導致腦部退化加速，並提高肥胖、高血壓與心血管疾病風險。

而若長期凌晨後才入睡，則會打亂生理時鐘，造成情緒低落與腸胃功能失調，長期更可能增加罹癌、糖尿病及憂鬱症、焦慮症的風險。

▲▼熬夜跟睡眠不足哪個更傷身。（AI協作示意圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

▲熬夜工作。（AI協作示意圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

熬夜到這4種程度　猝死風險大增

首都醫科大學附屬北京安貞醫院醫師表示，熬夜本身未必直接導致猝死，但會大幅提高風險。若出現以下情況需特別警覺：

包括連續3天每天睡不到4小時，等同讓心臟長時間高負荷運作；或連續通宵24小時卻未補眠，會導致血壓與血液黏稠度上升；長期睡眠不足6小時，且合併高血壓、糖尿病等慢性病；以及熬夜後再承受高壓工作或劇烈運動，都可能使心血管負擔瞬間飆升。

熬夜恐影響甲狀腺與內分泌

醫師指出，人體甲狀腺激素具有晝夜節律，通常在凌晨達到高峰。若長期熬夜或睡眠不足，會打亂內分泌平衡，甚至影響細胞修復與DNA穩定性，進而增加甲狀腺功能異常或結節形成風險。

▲▼熬夜跟睡眠不足哪個更傷身。（AI協作示意圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

▲專家提醒，不宜睡前運動。（AI協作示意圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）

睡前運動與補眠迷思一次看

專家表示，睡前過度運動確實可能讓大腦過度興奮，影響入睡，但適度運動反而有助於促進深層睡眠。另外，不少人以為在公車或通勤途中打瞌睡可以補眠，但這類淺眠無法進入深度睡眠階段，難以真正恢復體力，反而可能導致疲勞感加劇。

專家提醒，維持規律作息與充足睡眠，才是降低健康風險的關鍵。若長期出現失眠、疲勞或身體不適，應及早就醫評估，避免累積成更嚴重的健康問題。

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