以色列防長宣布：空襲擊斃伊朗安全首長！　軍方證實「重大成果」

▲ 左為拉里賈尼，右為索萊曼尼。（圖／路透、翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列國防軍（IDF）夜間針對伊朗境內多處目標發動新一波大規模空襲，國防部長卡茨（Israel Katz）宣布，伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）已被擊斃，伊朗對此尚未發表評論。

根據《路透》，卡茨17日宣布拉里賈尼在以軍空襲中身亡。《紐約時報》曾形容拉里賈尼為伊朗前最高領袖哈米尼遇刺後的實質領導人，稍早有以色列官員證實他在德黑蘭遭遇空襲，但尚無法確認他是死是傷。

以軍總參謀長證實「重大成果」

綜合《以色列時報》等當地媒體，以軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）17日上午表示，「昨夜行動取得重大成果，可能對戰役成效和國防軍任務產生影響」，暗指針對拉里賈尼的空襲。他進一步透露，「近日在伊朗境內針對外部勢力的清除行動，也與巴勒斯坦戰場有關。」

以軍同時證實，已在空襲中擊斃巴斯基民兵組織（Basij）指揮官索萊曼尼（Gholamreza Soleimani）及其副手。軍方表示，索萊曼尼當時正在該組織新建的帳篷營地內，此營地是在以色列摧毀多處民兵總部後緊急設立。巴斯基民兵長期以暴力鎮壓反政府示威而惡名昭彰，被控造成無數伊朗平民喪生。

此外，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）領導人阿朱里（Akram al-Ajouri）及該組織其他高層也是空襲目標。以軍研判阿朱里可能已被擊斃，正在確認結果。

摧毀革命衛隊海軍總部

以色列空軍13日還摧毀位於德黑蘭軍事園區內的伊斯蘭革命衛隊海軍總部，國防軍指出，該總部多年來被用於策劃針對以色列及其他中東國家的海上恐怖活動，負責武裝和資助代理恐怖組織。