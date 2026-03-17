中選會委員綠營3人選落馬　行政院：會再提不同人選讓在野黨補足誠信

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院13日表決中選會人事權同意案，在藍白合作下，僅主委被提名人游盈隆等4人跨過同意權門檻，但綠營推薦3人通通落馬。行政院長卓榮泰今（17日）在立法院備詢時痛斥藍白不守承諾，並強調行政院會再送一次3個落選的被提名人。不過後來行政院說明，院長意指未來將會再提不同的人選，讓在野黨有機會補足誠信。

民進黨立委林楚茵今（17日）早質詢行政院長卓榮泰時，提及日前中選會委員人事同意權投票中，在野黨封殺民進黨提名人選，與先前公開表達支持與合作的態度完全相反，形同政治詐騙集團。她質疑中選會恐淪為替民眾黨中配立委李貞秀洗白的「白藍」機關。

卓榮泰回應時則痛斥藍白不守承諾，並點名立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，強調行政院會再送一次3個落選的被提名人，希望藍白不能言而無信，人民在看，歷史在看，「我願意補足程序，讓你們補足誠信」。

但行政院發言人李慧芝表示，卓榮泰院長今於立法院備詢時，提及將再針對中選會委員「再送一次3個人的名單」，原意是指針對不足額的部分，再依法補足提名名額。在接受劉建國委員質詢時，院長也有特別再次說明，未來將會再提不同的人選，讓在野黨有機會補足誠信。