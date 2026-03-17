OPPO Find N6全球發表！「無感摺痕」搞黑科技折10萬次也無痕

記者蘇晟彥／深圳報導

OPPO 17日在深圳舉辦全新旗艦摺疊手機—OPPO Find N6發表會，今年以「無感摺痕」作為號召，同時通過60萬次摺疊測試，在折疊系列最爲詬病的螢幕下足功夫，使用鈦合金鉸鏈打造柔性舒展玻璃，讓摺痕完全消失。對此，發表會上同時展示中國版、國際版兩種版本，共有原鈦、金橙、深黑三個顏色，中國版12G+256G、16G+512G、16G+1TB，售價分別為9,999、10,999、11,999人民幣（約台幣45,900、50,490、55,070元），台灣將於日後推出，具體產品上市資訊、各功能支援性將依不同市場而定，詳細上市規格待官方正式公佈。

▼OPPO FIND N6 17日正式公開，今年主打「無感摺痕」，企圖打破大眾對於摺疊機摺痕的刻板印象。（圖／記者蘇晟彥攝）



▼OPPO透過新技術讓「摺痕消失」。



OPPO首創「無感摺痕」：摺疊技術革新的業界指標

Finf N6今年主打「無感摺痕」技術，搭載新一代鈦合金鉸鏈，採用業界首創的微米級液態3D列印技術，透過高精密雷射掃描表面的不規則處，透過反覆且精準的填充、凝固，填平每個微小縫隙。讓鉸鏈結構的高度差，從業界標準的0.2mm縮小至僅0.05mm，大幅降低75%，重新定義真正的無縫。

為確保螢幕平整如新，Find N6所採用的柔性舒展玻璃，形狀恢復能力提升近 100%、抗變形能力更大幅提升338% ，與鉸鏈協同運作，有效避免螢幕在摺疊過程中產生永久性摺痕。經過德國萊茵 TÜV的嚴苛測試，在長期使用下，Find N6的摺痕形成率較前代產品大幅降低了82%。

為了強調「折疊次數」，在發表會上官方也邀請到7組創作者，折疊超過10萬次來到現場檢驗，依然保持平整就像剛入手一樣「沒有摺痕」。

▼相較於其他品牌，Find N6 螢幕摺痕確實看起來「平很多」。

在規格上，搭載Snapdragon® 8 Elite Gen 5處理器，並且在輕薄機身中更放入6,000mAh大電池，在充電上，搭載80W SUPERVOOC™ 超級閃充與 50W AIRVOOC™ 無線閃充，隨時都能疾速補充電量；機身、螢幕部分配備內外兩塊頂級螢幕，外螢幕為6.62 吋，採用1.4mm極窄邊框設計，展開後內螢幕呈現8.12 吋超大視野，帶來更沉浸的視覺體驗。內外螢幕皆支援高達1,800尼特的峰值亮度，戶外強光直射下也能清晰閱讀；而在夜間使用時，並皆支援最低1尼特亮度顯示，搭配高達2,160Hz的高頻PWM調光，有效減緩閱讀疲勞。

在相機上，OPPO Find N6也不馬虎，搭載哈蘇聯合研發影像系統，配備 2 億畫素哈蘇超清晰主鏡頭、5000萬畫素潛望式長焦鏡頭，以及5000萬畫素超廣角鏡頭。更導入首見於Find X9 系列的原色真彩鏡頭，精準實現白平衡，確保每一張照片都能捕捉驚人的清晰細節並還原自然色彩。

錄影方面，Find N6三顆後鏡頭皆支援4K 60fps Dolby Vision拍攝，在2 億畫素主鏡頭上更支援到4K 120fps Dolby Vision的極致水準，並且支援Log影片格式，可做到更專業且細膩的後製處理。

OPPO Find N6現已於全球發表，中國版12G+256G、16G+512G、16G+1TB，售價分別為9,999、10,999、11,999人民幣（約台幣45,900、50,490、55,070元），台灣將於後續推出，具體產品上市資訊、各功能支援性將依不同市場而定，正式發表日將於後續公開。