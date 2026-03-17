川普稱「沒料到」伊朗會報復攻擊！　美情報打臉：早就警告多次

記者王佩翊／綜合報導

美國總統川普16日兩度公開聲稱，對於伊朗報復性打擊波斯灣地區盟國感到震驚，強調「沒人料到會發生這種事」。然而，一名美國官員與兩名熟悉美國情報的消息人士透露，川普其實早在2月28日與以色列聯手空襲伊朗前，就已接獲明確預警，得知此舉極可能引發德黑蘭對區域盟友的報復行動。

▲川普16日兩度稱，「沒想到伊朗會出手報復。」（圖／達志影像／美聯社）



川普首度發表相關言論是在白宮甘迺迪中心董事會會議上。他表示，「他們（伊朗）本不該對中東其他國家動手，沒人料到會發生這種事。我們感到震驚。」稍晚在橢圓形辦公室簽署文件，當被問及是否訝異未獲相關簡報時，川普再次強調，「沒有人，沒有，沒有，即使是最頂尖的專家，也沒人認為他們會出手攻擊。」

但3名要求匿名的消息人士均證實，情報評估確實已將伊朗報復列為潛在後果。其中一人指出，雖然戰前情報並未斷言伊朗「必定」會有回應，但確實明白點出這項風險。

另有美國官員表示，川普在決策前曾獲簡報，內容明確警告攻擊伊朗可能引發更大範圍區域衝突，特別是當德黑蘭認定波斯灣國家默許或支持美方行動時，這些國家首都將成為報復目標。

消息人士進一步透露，情報界也曾向川普簡報，德黑蘭很可能試圖關閉對全球經濟至關重要的荷莫茲海峽。另一位知情人士則表示，美國情報單位評估，以色列針對擊殺伊朗高層領導人的計畫，很可能引發對美國軍事與外交據點的報復，而伊朗「可能」將報復範圍擴及美國在該地區的盟友。

事實證明，情報預警相當精準。過去兩周，伊朗無人機與飛彈密集攻擊卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林及科威特等波斯灣國家多處目標，包括美軍基地、駐有法軍的阿聯基地，以及飯店、機場與能源設施等民用建設。伊朗更幾乎完全阻斷經過荷莫茲海峽的航運，導致全球能源價格飆漲。

值得注意的是，川普這番與事實不符的說法，並非首次出現。政府先前多項主張同樣未獲美國情報報告支持，包括宣稱伊朗即將擁有足以打擊美國本土的飛彈，以及伊朗僅需2到4周就能造出核彈並立即投入使用。

川普及部分高層幕僚正是以這些指控，加上伊朗對美國及其駐區部隊構成迫切威脅為由，為2月28日的聯合空襲行動辯護。