嘉義大埔藝術節結合玄天上帝信仰　「瀲影」3/28璀璨開幕

▲2026大埔藝術節「瀲影」3/28璀璨登場！結合玄天上帝信仰，打造湖濱藝文盛宴 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大埔鄉即將迎來年度藝文盛事！2026大埔藝術節以「瀲影」為主題，將於3月28日（週六）至3月29日（週日）在風景如畫的湖濱公園熱烈登場。本次活動首度深度結合當地核心信仰「玄天上帝」，將宗教精神與現代藝術完美揉合，展現大埔鄉獨特的文化底蘊。嘉義縣政府今（17）日特別於縣府招商空間舉辦預熱記者會，由縣長翁章梁親自站台，邀請全國民眾一同走進這座水庫山城。

大埔鄉坐擁全台最大水庫——曾文水庫，台3線貫穿其間，群山環抱的自然景觀宛如世外桃源。今年藝術節特別邀請包括五洲勝義閣掌中劇團、大埔愛樂弦樂團、阮劇團等十多個國內優秀表演團體，在波光粼粼的湖畔呈現一系列精彩演出。縣長翁章梁指出，大埔鄉致力於將藝術融入自然，透過「瀲影」主題，讓遊客在欣賞山水之美時，也能感受藝術帶來的感官震撼。

除了視覺與聽覺的享受，現場將設置特色市集，匯集大埔農特產品、創意美食及手作文創小物，讓遊客能近距離品嚐在地風味。此外，最受期待的摸彩活動也準備了誠意十足的獎項，包括 iPhone 17、黃金戒指、平板電腦及液晶電視等，預計將掀起活動高潮。

縣長翁章梁表示，三月的嘉義縣充滿生命力，除了大埔藝術節，還有瑞里紫藤花季與阿里山櫻花季接力綻放。他強調，大埔是一個極具魅力的「慢遊」勝地，遊客在此可近距離觀察野生山豬、老鷹及夜鷺等豐富生態，並推薦一定要品嚐當地著名的砂鍋魚頭。

縣政府誠摯邀請全國民眾，在繁忙的生活中撥冗來到大埔，享受兩天一夜的慢生活，領略曾文水庫如詩如畫的湖光山色，體驗一場深度感官與心靈的藝術之旅。更多詳情請至「嘉義縣大埔鄉公所」Facebook粉絲專頁查詢。