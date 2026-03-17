　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義大埔藝術節結合玄天上帝信仰　「瀲影」3/28璀璨開幕

▲▼2026大埔藝術節「瀲影」3/28璀璨登場！結合玄天上帝信仰，打造湖濱藝文盛宴 。（圖／記者翁伊森攝）

▲2026大埔藝術節「瀲影」3/28璀璨登場！結合玄天上帝信仰，打造湖濱藝文盛宴 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大埔鄉即將迎來年度藝文盛事！2026大埔藝術節以「瀲影」為主題，將於3月28日（週六）至3月29日（週日）在風景如畫的湖濱公園熱烈登場。本次活動首度深度結合當地核心信仰「玄天上帝」，將宗教精神與現代藝術完美揉合，展現大埔鄉獨特的文化底蘊。嘉義縣政府今（17）日特別於縣府招商空間舉辦預熱記者會，由縣長翁章梁親自站台，邀請全國民眾一同走進這座水庫山城。

大埔鄉坐擁全台最大水庫——曾文水庫，台3線貫穿其間，群山環抱的自然景觀宛如世外桃源。今年藝術節特別邀請包括五洲勝義閣掌中劇團、大埔愛樂弦樂團、阮劇團等十多個國內優秀表演團體，在波光粼粼的湖畔呈現一系列精彩演出。縣長翁章梁指出，大埔鄉致力於將藝術融入自然，透過「瀲影」主題，讓遊客在欣賞山水之美時，也能感受藝術帶來的感官震撼。

除了視覺與聽覺的享受，現場將設置特色市集，匯集大埔農特產品、創意美食及手作文創小物，讓遊客能近距離品嚐在地風味。此外，最受期待的摸彩活動也準備了誠意十足的獎項，包括 iPhone 17、黃金戒指、平板電腦及液晶電視等，預計將掀起活動高潮。

▲▼2026大埔藝術節「瀲影」3/28璀璨登場！結合玄天上帝信仰，打造湖濱藝文盛宴 。（圖／記者翁伊森攝）

縣長翁章梁表示，三月的嘉義縣充滿生命力，除了大埔藝術節，還有瑞里紫藤花季與阿里山櫻花季接力綻放。他強調，大埔是一個極具魅力的「慢遊」勝地，遊客在此可近距離觀察野生山豬、老鷹及夜鷺等豐富生態，並推薦一定要品嚐當地著名的砂鍋魚頭。

▲▼2026大埔藝術節「瀲影」3/28璀璨登場！結合玄天上帝信仰，打造湖濱藝文盛宴 。（圖／記者翁伊森攝）

縣政府誠摯邀請全國民眾，在繁忙的生活中撥冗來到大埔，享受兩天一夜的慢生活，領略曾文水庫如詩如畫的湖光山色，體驗一場深度感官與心靈的藝術之旅。更多詳情請至「嘉義縣大埔鄉公所」Facebook粉絲專頁查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
369 1 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北韓最新「美女機器人」長相曝！露詭異微笑　現身投票所
快訊／下班注意　往淡水道路突現2米寬天坑
文總確定英文更名　Chinese改為Taiwan
快訊／屏東「2公頃太陽能板」竄大火！警消搶救中
「最強航母」大火狂燒30小時！600人沒床睡
道奇投手罕見大崩盤　狂失24分慘敗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防災教育向下扎根　南消鹽行消防隊走進幼兒園教自保

嘉義大埔藝術節結合玄天上帝信仰　「瀲影」3/28璀璨開幕

會計師公會攜手蔡易餘　捐1500包白米給8鄉鎮老人食堂

義剪傳愛進機構　台南志工為院生與長者剪出笑容

台南鐵路地下化再推進　隧道風機全數完成月底測試

基隆推VR微電車沉浸體驗　警入校園強化學生交安觀念

蔡育輝請關公坐鎮追查偽證　環保局：爐碴再利用皆依法

全能3項無敵！花蓮東里國小簡芝宣全國賽奪冠　大幅領先第二名

小琉球觀光熱帶動人潮　東港警擴大臨檢強化治安

停班課標準與雙北脫鉤　基隆「雨量200毫米」新制上路

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

按喇叭變「暴力碰碰車」！高雄街頭毀滅式衝撞4人掛彩

竹科內「超高壓變電所」大火！火舌濃煙狂竄　警消搶救中

聰明橘貓迎接馬麻回家　不停說話撒嬌還超聽話

史金斯讚守備太精彩「讓我投得更輕鬆」　也點名多明尼加最難對付

國3甲水泥車翻覆！車頭全爛「駕駛臟器外露嵌車內」慘死

防災教育向下扎根　南消鹽行消防隊走進幼兒園教自保

嘉義大埔藝術節結合玄天上帝信仰　「瀲影」3/28璀璨開幕

會計師公會攜手蔡易餘　捐1500包白米給8鄉鎮老人食堂

義剪傳愛進機構　台南志工為院生與長者剪出笑容

台南鐵路地下化再推進　隧道風機全數完成月底測試

基隆推VR微電車沉浸體驗　警入校園強化學生交安觀念

蔡育輝請關公坐鎮追查偽證　環保局：爐碴再利用皆依法

全能3項無敵！花蓮東里國小簡芝宣全國賽奪冠　大幅領先第二名

小琉球觀光熱帶動人潮　東港警擴大臨檢強化治安

停班課標準與雙北脫鉤　基隆「雨量200毫米」新制上路

泰緬邊境驚險跳車！　4名陸客遭人口販子誘騙上演「大逃殺」

海洋聯盟本月19日美國線推漲價　但另兩聯盟本月底前不漲難實現

川普延後「川習會」　學者：籌碼少的一方傾向延緩進展

不再亂拆家！虎斑貓改招「每天叼玩具」　奶音求陪玩主人秒投降

住進《神隱少女》油屋原型！銀山溫泉能登屋旅館　還有接駁服務

【廣編】Hair Recipe髮的食譜首次推出　攜手康是美打造療癒香氛體驗店

川普稱「沒料到」伊朗會報復攻擊！　美情報打臉：早就警告多次

防災教育向下扎根　南消鹽行消防隊走進幼兒園教自保

今年網購詐騙案暴增6735件　刑事局：7-11賣貨便成主要管道

同天3度性侵高中學妹　男大生辯「是我太普信」下場曝

「找不到比他更帥的人演索隆」　新田真劍佑努力還原角色身材

地方熱門新聞

北北基停班課正式脫鉤　基隆雨量200毫米新制上路

不爽被按喇叭！高雄街頭上演「暴力碰碰車」

彰化「台版兼六園」落羽松攝影驚豔登場

亞矽創研中心空轉　謝美英憂成青埔海市蜃樓

水里楊家黑虎將軍遶境　警加強維安

基隆廢廠氨氣洩漏飄惡臭

陳亭妃拜會郭國文破冰！屠龍刀象徵反擊綠營喊團結迎戰2026

開南大學校慶　AI教育與國際合作全方位推動

桃園115年度照顧服務員專班訓練　開放報名中

室內裝修審查費破百萬？台南建築師公會駁斥：30坪僅2萬2千元

FAI國際青少年航空藝術繪畫比賽徵件至3／26

民進黨桃園市議員初選民調　3/16起登場

台西公所東側廣場啟用　打造全齡共融休憩空間

台南金華路機車碰撞！3騎士受傷送醫幸無生命危險

更多熱門

相關新聞

白沙屯三媽9／27～28重返南投三神贊境

白沙屯三媽9／27～28重返南投三神贊境

白沙屯媽祖鑾駕今年5月首度駐駕南投縣境，引起轟動，而白沙屯拱天宮三媽將接力於9月27日、28日聖臨南投市，與松柏嶺受天宮玄天上帝、松柏嶺崇受宮九天玄女共同贊境南投藍田書院；南投市公所指出，適逢漢人開墾南投300年的重要里程碑，「三神贊境藍田書院」象徵「三神護佑，南投同慶」，堪稱該市年度最大宗教盛事。

全台最大玄天上帝慶典十月登場

全台最大玄天上帝慶典十月登場

松柏嶺天受宮帝爺公蛇連46年報到

松柏嶺天受宮帝爺公蛇連46年報到

嘉義藝術節萬人共度文化狂歡夜

嘉義藝術節萬人共度文化狂歡夜

帝后相會！修行人揭「在商討國家大事」　曝感應10字

帝后相會！修行人揭「在商討國家大事」　曝感應10字

關鍵字：

嘉義藝術節大埔文化玄天上帝湖濱公園藝術饗宴

讀者迴響

熱門新聞

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

日人來台瘋找「嘍嘿嘍嘿」餅乾！她一看包裝秒懂

郭台銘賣了3架私人飛機！　背後盤算曝光

才和入獄Toyz結婚　篠崎泫日旅住水餃二代家

男街頭變身人肉麥克風！金髮妹跪地賣力獻技

獨／棄科技廠 10 萬月薪！　機械系女神侯芳轉戰啦啦隊

22歲女改住養老院　每月房租不到1000

「只買1時段班機」爽又舒服！網懂：長大的證明

約人妻性交易遭嫌臭　男還被偷8200元

篠崎泫「剛傳獄中結婚Toyz」又爆幽會水餃店二代

快訊／蘋果再突發新品

快訊／1張抱一天賺逾百萬　股王信驊漲停狠飆11320元新天價

不是說晚安！以前MSN聊完「必說1句話」　網回憶殺

新北桌遊店「新店員報到」狂曬辣照　本尊被神出！

委內瑞拉首闖WBC冠軍戰！寫隊史新頁

更多

最夯影音

更多
白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線

白色情人節買刀狠捅22歲高帥男友　兒臟器外露慘死街頭！　父曝最後對話淚崩　高大成斷殺人導火線
多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

多明尼加被「再見三振」止步4強　主帥普侯斯展風度：不多做批評

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

率黨團找李柏毅對峙3分半　李貞秀再嗆劉世芳：侮辱民主還倉皇離席

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

川普改口了！暗示伊朗新最高領袖已死亡

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面