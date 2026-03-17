搭捷運小心扒手！港男竊信用卡+海外同步盜刷9萬　躲桃園被逮

▲港籍扒手周男犯案後變裝規避警方查緝。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導



北市捷運文湖線南京復興站11日傍晚一名乘客刷卡進站，搭列車至萬芳醫院站出站後，接獲銀行通知其信用卡遭海外盜刷，被害人發現皮包遺失。經查皮包內含證件、信用卡、提款卡及現金新台幣1萬3000元。該信用卡當日遭人於沙烏地阿拉伯進行多筆交易，金額約新台幣9萬餘元，連同遺失財物，總損失約11萬元。轄區文山一分局成立專案小組追緝扒手。



警方受理後，文山一分局會同北市刑大、捷運警察隊成立專案小組，調閱站體及車廂監視器畫面，並比對相關資料。鎖定一名持觀光簽證來台之港籍扒手周男涉案（約50歲）。周男犯案後在捷運站內廁所頻繁更換衣物，並多次轉乘大眾運輸工具，試圖規避查緝。





專案小組後續報請台北地檢署檢察官核發拘票，順利在桃園市一處旅館查獲周男到案，並查扣智慧型手機等相關證物。全案詢後依竊盜、偽造文書及詐欺等罪嫌移送台北地方檢察署偵辦，警方建請檢察官聲請羈押，以利後續擴大清查周姓扒手來台是否涉及其他案件。



文山一警方藉此案例呼籲：大眾運輸場域人流密集，財物保管風險較高，呼籲民眾搭乘捷運時留意隨身物品，避免將皮包置於背包外側或人潮擁擠處；如發現遺失或疑遭竊情形，應即報警處理，以利後續追查與證據保全。

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