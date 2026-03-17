川普訪中時間延後　陸外交部連兩日回應：沒有進一步可提供信息

▲原訂3月底將在北京舉行的川習會生變。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）表示，受美伊戰事影響，原定3月底的訪中行程及在北京舉行的「川習會」將延後約一個月。大陸外交部連續兩日被問及川普行程生變及接下來的具體時間安排，僅用同一句話回應外界稱，「中美雙方就特朗普總統訪華事（時間）保持著溝通。」

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

大陸外交部今（17）日舉行例行記者會，在被問及「美國官員首次提出推遲或延後兩國元首會晤的可能性是在何時？此外，是否有其他國家元首曾提出過此類延期請求」時，發言人林劍回應稱，「中美雙方就特朗普（川普，下同）總統訪華時間等問題保持著溝通。目前我沒有可以進一步提供的信息。」

面對記者追問，「能否告訴我們溝通了哪些日期？」林劍則回應稱，「我沒有可以進一步提供的信息。」

據了解，川普原訂於3月31日前往北京訪問，進行2026年的首次「川習會」，根據最早釋出的消息指，大陸原計劃安排川普訪問上海等第二座城市，然而，隨著中東局勢越趨不穩，便有「消息人士」出面「闢謠」，透露川普此行只會待在北京。

然而，川普在美東時間週一主動提到，由於戰爭原因，將要延後訪問中國，並希望中國應協助維護荷姆茲海峽的安全航行權利，這也使得中東局勢意外成為「川習會」的變數，延後的日期尚待兩國協調後才會敲定。