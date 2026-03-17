同天3度性侵高中學妹　男大生辯「是我太普信」下場曝

▲男大生性侵學妹，遭判刑3年4月。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名李姓大學生約高中學妹出遊，當晚學妹在李男租屋處留宿，李男趁機性侵學妹得逞。事後學妹陷入自責情緒，懷疑自己拒絕不夠明確才遭性侵，李男也辯稱他誤會學妹喜歡自己才犯下大錯，「是我自己太普信」，以為道歉安撫就能逃過司法審判，仍被學妹告上法院。台南地院審理，法官判李男犯行屬實，依他犯強制性交罪，處3年4月徒刑。

判決指出，李姓男大生於2024年3月30日約高中學妹小萱(化名)吃飯、出遊，結束時因已半夜，李男便讓小萱留宿他租屋處，並將床讓給小萱，自己睡在地板上。沒想到睡到隔日下午1時許，李男突獸性大發，上床強壓小萱性侵得逞，又因無法持續勃起而2度侵犯，還不顧小萱想離開套房，邊喊「X出來才會讓妳回去」，邊強拉她回來第3度性侵得逞，完事後才騎機車載小萱離開租屋處。

事後李男傳訊表示「我那時候真的單純找妳出來走走，之後的事真的是意外，我很抱歉」，小萱也開始自責說「就覺得自己很髒的感覺」、「可能我自己拒絕的不夠果斷也不夠勇敢」，李男則一再道歉說「可能我當時真的以為妳是對我有喜歡的，這不是妳的錯，是我自己太普信」、「我被性沖昏了頭」。

兩人講到最後，小萱甚至反向李男道歉，說「我會努力理解原諒的…我想我也很不夠自愛，不知道怎麼說我也蠻責怪自己的…但也不代表我可以怪你什麼，畢竟是我先相信你去到了你的領域，對不起」，李男聽了鬆了口氣，趕緊順著小萱的話表示「很抱歉辜負妳對我的信任…雖然妳拒絕我，我也不能對妳怎樣」，以為自己會沒事，但小萱身心受創，惡夢連連、痛苦不堪，9個月後仍將李男告上法院。

然而李男挨告後即翻臉不認帳，表示因小萱情緒低落，他才把問題全攬在自己身上。李男的律師也把雙方對話當作證據，指小萱並沒有責怪李男，李男主觀上也沒認知到小萱拒絕發生性行為，因此不能僅依小萱指控，就判定李男性侵。

不過法官認為，小萱遭性侵時，已出言制止並試圖將李男推開，但因為害怕，沒有採取更激烈的反抗或大聲呼救，也符合常理，且直到同年12月，小萱仍傳訊或通話蒐證說「每天好想死掉…我還是忘不了，那天早上被你性侵3次」、「我明明就拒絕你，你還忽略我拒絕你」，並診斷出罹患創傷後壓力症，而李男也對此一再致歉，判定李男犯行屬實，且犯後始終否認犯行，態度不好，審酌李雖表示想和解，但小萱並沒有調解意願等情，依李男犯強制性交罪，處3年4月徒刑。可上訴。

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